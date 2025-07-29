شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق game of thrones يُحطم الرقم القياسى العالمى برفع 505 كيلوجرام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فى عرض تاريخى للقوة الخارقة، حطم بطل مسلسل game of thrones، هافثور بيورنسون أو ما يعرف بـ "الجبل"، أقوى رجل فى العالم سابقا، الرقم القياسى العالمى برفعة مذهلة بلغت 505 كيلوجرامات، هذا الإنجاز، الذى تحقق فى مسابقة آيزنهارت بلاك فى بافاريا، ألمانيا، أول أمس، لا يُرسخ هيمنة بيورنسون على عالم رياضات القوة فحسب، بل يُنهى سنوات من الجدل حول مكانته بين أقوى رافعى الأثقال فى التاريخ، ولكن كيف تمكن من تحطيم رقمه القياسى الخاص لعام 2020، وفعل ذلك فى ظروف أصعب؟.

حقق بيورنسون رقمه القياسى فى رفعة رفع الأثقال فى مسابقة رسمية للرجل القوى، مما حسم الجدل الدائر حول رفعته السابقة التى بلغت 501 كيلوجرام والتى أجراها فى صالة الألعاب الرياضية المنزلية قبل 5 سنوات، وفقا لموقع boxlifemagazine.

وفقا لمدربه، سيباستيان أوريب: "لرفع 505 كيلوجرام، كان يجب أن يكون كل شيء مثاليا، ولم يكن كذلك.. على الرغم من مشاكل المنصة التى غيّرت إعداداته، إلا أن بيورنسون لا يزال يتحكم فى بثقة".



بطل مسلسل game of thrones

اتّبع الرفع قواعد أسلوب الرجل القوى، حيث يسمح بارتداء بدلة رفع الأثقال، وحزام الرفع، وأحزمة، بينما قد ينتقد بعض المتشددين استخدام المعدات، إلا أنه أمر شائع فى هذه الأنواع من مسابقات الرجل القوى، ويميزها عن رفع الأثقال التقليدى.

يتجاوز هذا الرقم القياسى ليس فقط رقمه السابق البالغ 501 كيلوجرام، بل يتجاوز أيضا الرقم القياسى السابق فى المسابقة البالغ 500 كيلوجرام الذى سجله إيدى هول فى بطولة العالم للرفع الميت لعام 2016.