شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان شقيق المخرج خالد جلال لمسجد الشرطة بالشيخ زايد للصلاة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان د.حسن جلال، شقيق المخرج المسرحي الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، إلى مسجد الشرطة بزايد تمهيدًا للصلاة عليه، وسط حضور عدد من الشخصيات الفنية والثقافية.

رئيس دار الأوبرا ينعي الفقيد



حرص الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، على تقديم تعازيه القلبية، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الفقيد، الذي وافته المنية مساء الإثنين 28 يوليو 2025 بعد صراع مع المرض. وقال في بيان نعيه: "نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

من هو خالد جلال؟



يعد خالد جلال أحد أبرز المخرجين المسرحيين في مصر، حيث لُقب بـ"الجواهرجي" لقدرته الفذة على اكتشاف المواهب وصقلها، إذ قدم للوسط الفني عشرات النجوم من خلال إدارته لـمركز الإبداع الفني بالقاهرة.

رحلة فنية حافلة



سافر إلى روما في شبابه بعد حصوله على منحة في الإخراج المسرحي عُين مديرًا لـمسرح الشباب بعمر 28 عامًا في عهد وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في الإخراج، وجائزة التفوق في الفنون (2010)، بالإضافة إلى العديد من التكريمات المحلية والدولية.



جثمان شقيق خالد جلال