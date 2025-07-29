تدهور مفاجىء في حالة لطفي لبيب ونقله للمستشفى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:12 مساءً - شهدت الساعات الماضية تدهور كبير في حالة الفنان لطفي لبيب الصحية، وتم نقله مجدداً للمستشفى واحتجازه في غرفة الرعاية المركزة للخضوع لمتابعة طبية دقيقة.

حالة لطفي لبيب الصحية

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنه تواصل مع أسرة الفنانخلال الدقائق الماضية وكشفت الأسرة أنه على الرغم من استقرار حالته خلال الأيام الماضية وخروجه للمنزل واستقبال بعض الزيارات كان أبرزها زيارة الأب بطرس دانيال، لكن حالته انتكست بشكلٍ مفاجىء.

وطالب أشرف زكي جمهور لطفي لبيب بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة الصحية، مشيراً إلى أن الطاقم الطبي في المستشفى الذي يتواجد فيها يقدم أفضل رعاية طبية حتى يتعافى لطفي في أقرب وقت.

وكان مدير أعمال لطفي لبيب قد كشف عن سبب أزمته الصحية الأخيرة وقال أنه شعر بضيق شديد في التنفس، بشكلٍ مفاجئ، لذلك قررت الأسرة نقله إلى المستشفى فورًا، لإجراء فحوصات وتحاليل طبية، وكانت هناك حالة من القلق، بسبب تقدمه في السن، خاصةً وأنه في السبعينيات من العمر، كما أنه لديه تاريخ مرضي منذ سنوات، أبرزها إصابته بجلطة قبل 10 سنوات

معاناة من التهابات الحنجرة دون وجود ورم

شهدت بداية عام 2025، تداول أنباء حول تعرُّض الفنان لطفي لبيب لأزمة صحية، أثّرت سلباً على الأحبال الصوتية، بينما كان يستعد لإجراء جراحة لإزالة ورم في الحنجرة؛ لتُثار حالة من القلق بين جمهوره ومُحبيه، حيث بدأت القصة بسؤاله عن أسباب حدوث تغيُّر في نبرة صوته نوعاً ما، ليُعلن إصابته بورم في الحنجرة، ويستعد لإجراء عملية جراحية؛ لافتاً إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في التحدث أغلب الأوقات، بسبب ذلك الورم.

ومن جانبه، أكد محمد الديب، مدير أعمال الفنان لطفي لبيب، لـ"الخليج 365" في تصريحاتٍ سابقة، أنّ الفنان لم يُصَب بأورام في الحنجرة؛ موضحاً أنه يُعاني من التهابات بالفعل في الحنجرة خلال الأيام الماضية، وظهور "بحة" في صوته على غير المعتاد، الأمر الذي دفعه إلى زيارة الطبيب المعالج بشأن الاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف أنّ الطبيب طمأن لطفي لبيب، وطالبه بالراحة التامة، والحصول على بروتوكول علاجي لمدة 20 يوماً تقريباً، إلى أن يتماثل للشفاء. مؤكداً: "الفنان لم يُجرِ أيّة تحاليل طبية أو منظار من الأساس وأخذ عينة لتحليلها، إذن كيف تم اكتشاف وجود ورم؟".

آخر مشاركات لطفي لبيب في الأعمال الفنية

يُذكر أن آخر أعمالكانت من خلال مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي" الذي تم عرضه في دور السينما العام الماضي، وجاء من بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

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