هنا الزاهد لـ"الخليج 365": "كراميلا" بعيدة تمامًا عني.. و"الشاطر" تجربة استثنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:12 مساءً - في لقاء خاص مع "الخليج 365" من دبي، تحدّثت النجمة المصرية هنا الزاهد عن مشاركتها في فيلم "الشاطر"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما المصرية، وينتظر الجمهور عرضه في الخليج ابتداءً من 31 يوليو الجاري.

الزاهد، المعروفة بأدوارها الرومانسية والكوميدية، تخوض هذه المرة تجربة مختلفة من خلال شخصية جديدة كليًا عليها، تميزت بالجرأة والتهور، في إطار فيلم يجمع بين الكوميديا والمغامرة.

كراميلا.. الشخصية التي لا تشبهني

عن دورها في الفيلم، قالت هنا الزاهد: "شخصية كارمن، أو كراميلا، مش شبهي خالص. ما فيش حاجة عملتها قبل كده شبهها." وأضافت: "كراميلا بنت متسرعة جدًا، وهي سبب كل المصائب اللي بتحصل في الفيلم، هي اللي عملت المشكلة كلها أصلًا!"

وأكدت هنا أن هذا الاختلاف هو ما جعلها تتحمس للدور، حيث وصفت التجربة بأنها "مميزة جدًا ومليئة بالتحديات".

كيمياء خاصة مع فريق العمل

وأشادت هنا الزاهد بأجواء التصوير وتعاونها مع فريق العمل، قائلة: "كنت مبسوطة جدًا بالكومبو اللي اشتغلنا فيه.. مصطفى غريب خطير، وبحبه جدًا. وكان نفسي من زمان أشتغل مع أمير كرارة." وتابعت: "التلاتة مع بعض عملنا توليفة حلوة، وكان في انسجام حقيقي بيننا قدام الكاميرا وخلفها."



https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الجمهور هو الحكم

وعن ردود فعل الجمهور على الفيلم، قالت هنا: "بتابع طبعًا رد فعل الناس.. الفيلم نجح ما شاء الله في مصر، وإن شاء الله يعجب الجمهور هنا في الإمارات كمان." وأشارت إلى أن العمل يحمل رسالة خفيفة ومواقف كوميدية ممتعة، وهو ما يجعل التجربة قريبة إلى قلوب المشاهدين.

قصة وأبطال فيلم "الشاطر"

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، حيث يسافر "أدهم الشاطر"، الذي يجسد دوره النجم أمير كرارة، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب. يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرب "فتوح"، الذي يؤدي دوره الفنان مصطفى غريب، حيث يواجهان معًا سلسلة من المواقف غير المتوقعة، وفي تركيا، يتعرف "أدهم" على "كارمن"، التي تؤدي شخصيتها الفنانة هنا الزاهد، وتشكّل هذه المعرفة نقطة تحول في حياته.

قد يعجبك.. أمير كرارة لـ"الخليج 365": "الشاطر" قريب إلى قلبي.. والكوميديا أصعب من الأكشن

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».