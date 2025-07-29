مهرجان الإسكندرية السينمائى يُكرم الفنانة فردوس عبد الحميد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:12 مساءً - كعادته يواصل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، الاحتفاء برواد الفن المصري والعربي في دوراته الفنية.

تكريم فردوس عبد الحميد

خلال الساعات الماضية، أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانةخلال فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان، والتي تُقام في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

وجاء هذا التكريم كنوع من التقدير لمسيرتها الفنية الثرية والمتميزة التي امتدت لعقود من الإبداع والعطاء في المسرح والسينما والتلفزيون.

مشوار فردوس عبد الحميد

بدأتمسيرتها الفنية بعد حصولها على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وانطلقت من خشبة المسرح القومي في عدد من المسرحيات، ثم قدمها المخرج كمال الشيخ لشاشة السينما لأول مرة من خلال فيلم "على من نطلق الرصاص" في منتصف السبعينيات.

انطلقت فردوس عبد الحميد وقدمت العديد من الأعمال المميزة في الدراما وحققت شهرة كبيرة لعل أبرزها ميزو، صيام صيام، أبنائي الأعزاء شكراً، أنا وانت وبابا في المشمش، عصفور الجنة، ليالي الحلمية، وغيرها.

أما في السينما، فقدمت أعمالًا بارزة منها: "الطوق والأسورة"، "الحريف"، "في مهب الريح"، "طالع النخل"، "ناصر 56"، وغيرها من الأعمال المميزة في تاريخ السينما المصرية.

يُشار إلى أن فردوس عبد الحميد حصلت خلال مشوارها العديد من الجوائز والتكريمات، من أبرزها قلادة العنقاء الذهبية الدولية ضمن مهرجان العنقاء الدولي، وتكريم جوائز الأفضل عربيًا للدراما، بالإضافة إلى تكريم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».