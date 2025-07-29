شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الأخير من Solar Opposites أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة Hulu طرح الموسم السادس والأخير من سلسلة الأنيميشن Solar Opposites، فى 13 أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

قصة مسلسل Solar Opposites

ويدور حول انتقال عائلة من الفضائيين إلى أمريكا الوسطى، حيث يناقشون ما إذا كانت الحياة أفضل هناك أو على كوكبهم، العمل الجديد من إبداع جاستن رويلاند والكاتب الرئيسي السابق مايك ماكماهان، لـ مسلسل الأنيمشن Rick and Morty.

أبطال مسلسل Solar Opposites

مسلسل Solar Oppositesمن بطولة أصوات شون جيامبرون، ماري ماك، جوستين رويلاند، توماس ميدليديتش، ماري ماك، ساجان مكماهان، ببطولة مسلسل الأنيمشن صوتيا.