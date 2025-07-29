شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة بسيطة تخفى وجع وألم.. فيروز تتقبل العزاء فى ابنها لثانى يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت النجمة الكبيرة فيروز، واجب العزاء في ابنها الموسيقار زياد الرحبانى لليوم الثانى، ووصلت منذ الصباح إلى كنيسة رقاد السيدة بكفيا، وسط حراسة مشدده مع ابنتها ريما .



وجلست فيروز في صمت وبجانبها ابنتها ريما، ولكن وجهها يبوح بما تحمله من ألم ووجع و فراق على فقدان ابنها، وفى لحظات بسيطة ظهر وجهها و هي تبتسم ابتسامة خفيفة تخفى وراءها كم هائل من الحزن، وكان الكل يلقى عليها التحية من بعيد لترد بمثلها في صمود و صمت وتحرك يدها فقط، وكان يدور بينهما و بين ريما أحاديث جانبيه لبعض الوقت.

ويتوافد على قاعة العزاء عدد كبير من السياسيين و كبار الدولة و الفنانين لتقديم التعازى إلى النجمة الكبيرة فيروز في وفاة ابنها الموسيقار زياد الرحبانى.



وخيم الحزن على جميع اللبنانيين، أمس الاثنين ، في وداع الموسيقار زياد الرحبانى، وأقيمت له جنازة مهيبه شارك فيها الجميع، وتجمهر منذ الصباح الباكر، الآلاف من جمهور ومحبى الموسيقار الراحل زياد الرحبانى، أمام مستشفى خوري بمنطقة الحمراء بلبنان، لتوديعه بالورود ورفع كل منهم صورته والتصفيق بكثافة كبيرة أمام المستشفى.



ثم انطلق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني في شارع الحمراء وسط تصفيق كل محبيه وجمهوره ورافقوه على الجانبين والقاء الورود و الزهور والزغاريد.

وجلست النجمة الكبيرة فيروز، في كنيسة رقاد السيدة بكفيا، تودع ابنها الموسيقار زياد الرحبانى بكل هدوء في اللحظات الأخيرة بينهما، بنظرات ألم ووجع وحزنا على فراق نجلها، كما جلست ريما ابنتها بجوارها وكل عينها حزن على رحيل شقيقها.

ورحل السبت الماضى، الموسيقار والمسرحى اللبنانى البارز زياد الرحبانى، عن عمر ناهز 69 عامًا، وترك آرثا فنيا كبيرا ومسيرة حافلة فى الوطن العربى.



