شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من الجمعية العمومية فى انتخابات التجديد النصفى لعضوية نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن الموسيقية اليوم إقبالًا من أعضاء الجمعية العمومية، الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في هذا الاستحقاق النقابي الهام، تأكيدًا لدورهم المحوري في دعم الكيان النقابي وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

وفي تصريح رسمي، أعرب الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن خالص شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على هذا الحضور المشرّف، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكثيف يعكس وعيًا نقابيًا راقيًا وإيمانًا عميقًا بأهمية المشاركة في صناعة القرار داخل النقابة.

وأضاف: “إن هذا المشهد المضيء الذي شهدناه اليوم، يأتي تحت رعاية النقيب العام الفنان مصطفى كامل، الذي لا يدّخر جهدًا في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز العمل النقابي الحر، إيمانًا منه بأن الجمعية العمومية هي دائمًا مصدر الشرعية وأساس قوة النقابة.”

واختتم الدكتور محمد عبد الله تصريحه بتوجيه تحية تقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم، مؤكدًا أن نقابة المهن الموسيقية ستبقى منبرًا قويًا يعبر عن تطلعات فناني مصر، ويصون حقوقهم في ظل مناخ من الشفافية والوحدة .



