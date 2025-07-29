شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التصوير سمير فرج يفوز بجائزة الدولة التقديرية: شىء مشرف جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مدير التصوير سمير فرج، عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة الدولة التقديرية عن مشواره الفني الطويل الذى شارك من خلاله بصناعة أهم الاعمال السينمائية في فترة التسعينيات ومشاركته نجوم كبار مثل النجم الكبير فريد شوقي والنجمة نادية الجندي والنجم عادل أمام والنجم نور الشريف وآخرين.

وقال مدير التصوير سمير فرج في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "الفضل يعود في الجائزة للنقيب استاذ مسعد فودة، هو الذي تقدم ورشح الاسم، الفضل يعود له، وطبعا في سني دا اخد جائرة عن كل حياتي دا شيء مشرف جدا والحمد لله".

بدء مدير التصوير سمير فرج، حياته الفنية كمساعد مصور في فيلم المغامرون الثلاثة عام 1965 ومن ثم فيلم ليلة الزفاف، وفيلم 3 لصوص، وفيلم اخطر رجل في العالم للنجم فؤاد المهندس وفيلم التلميذة والأستاذ للنجمة سعاد حسني وشكري سرحان، وفيلم الشجعان الثلاثة وفيلم غروب وشروق للنجم رشدي أباظة والنجمة سعاد حسني، وعمل مصور في فيلم إمبراطورية ميم عام 1972 وشارك في بائعة الحب وعادى الحياة، وعمل كمدير تصوير في حكمتك يارب وفيلم المزيكا في خطر، وفيلم عندما يسقط الجسد، وفيلم الحياة نغم، وشارك كمدير تصوير في فيلم أحلام الفتي الطائر، وفيلم اريد حباً وحناناً عام 1978 وكانت اخر مشاركاته فيلم فرحان ملازم ادم، حيث ان له أكثر من 130 عمل سينمائي شارك فيهم نجوم كبار.