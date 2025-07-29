فوز حلمي عبدالباقي ونادية مصطفى بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لعضوية نقابة المهن الموسيقية، عن فوز الفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة نادية مصطفى.

كما فاز كلًا من منصور هندي، ومحمد صبحي وأحمد العيسوي وعلاء سلامة، في انتخابات التجديد النصفي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، داخل نادى جامعة القاهرة بشارع البحر الأعظم.

وتنافس على انتخابات التجديد النصفى، 6 أعضاء من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الحالي، وهم الفنان حلمي عبد الباقي، ومنصور هندى، والمطربة نادية مصطفى، ومحمد صبحي، وعلاء سلامة وأحمد العيسوي، و أحمد محمد عرفات، وداوود محمد سمير عبد المحسن وعادل محمد مصطفى نعيم .

وحرص على حضور الانتخابات، المطربين سعد الصغير، وطارق عبدالحليم، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة الحالي، محمد عبدالله، وعاطف إمام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

