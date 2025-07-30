شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تحيي حفلًا غنائيًا في قبرص سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي في قبرص يوم السبت الموافق 13 سبتمبرالمقبل، حيث تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها التي يعشقها جمهورها، في أجواء طربية مميزة، ضمن سلسلة حفلات صيف 2025 التي يحييها عدد من نجوم الغناء في مختلف البلدان.

نوال الزغبى تتخطى حاجز الـ10 ملايين مشاهدة بأحدث أغنياتها



من ناحية تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبى فى أحدث ألبوماتها الجديدة، والذى يحمل اسم مشاعر بأربع أغنيات تخطت حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، حيث جمعت في ألبومها الجديد بين الأغاني المصرية واللبنانية تلك الأغنيات الأربع هي ماضي وفات من كلمات احمد حسن روؤل والحان احمد زعيم واغنية اجي بالدلع كلمات تامر حسين وألحان مدين وأغنيةً وقت الشدة كلمات هناء الشيخ وألحان احمد بركات.

وأغنية يا مشاعر كلمات أحمد عصام وتلحين الشاب سامر، ومن المقرر بعد الانتهاء من طرح أغنيات الألبوم بالكامل ان تقيم النجمة نوال الزغبي مؤتمر صحفيا بالقاهرة للاحتفال بألبومها الجديد مع الجمهور المصري، نوال أيضا استعانت بأبنتها تيا ديب في تصميم اللوك الخاص لأحدي أغاني ألبومها الجديد.