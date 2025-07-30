شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندي عن فيلم الشاطر: واجهنا صعوبات أثناء مشاهد السفر خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج أحمد الجندي عن سعادته البالغة بالتعاون مع النجم أمير كرارة في فيلم الشاطر الذي يعرض حاليا في السينمات المختلفة، لافتا إلى أنهما عملا على الفيلم على مدار شهور طويلة ليخرج بذلك الشكل.

وتابع أحمد الجندي لـ ”الخليج 365”: أنا وأمير تجمعنا صداقة من سنين طويلة وكان نفسنا نشتغل مع بعض من زمان، فما صدقنا جت الصدفة، وهو فنان وكوميديان كبير".

وعن التحديات التي واجهته أثناء تنفيذ الفيلم، أشار أن الصعوبة تكمن في مشاهد التصوير خارج مصر، ولكن فرق العمل كان مجهز بشكل كبير لتلك المشاكل".

كما أشاد بموهبة الفنان مصطفى غريب، والكوميديا التي يقدمها، مشيرا: "مصطفى ممثل موهوب ومش أول مرة نشتغل مع بعض".

قصة فيلم الشاطر

تبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.