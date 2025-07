بعد انفصالها عن أورلاندو بلوم... هل دخلت كاتي بيري في علاقة عاطفية جديدة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - في مشهدٍ غير متوقع يجمع بين نجمة البوب العالمية وأحد أبرز الوجوه في كندا، شوهدت كاتي بيري، المغنية الحائزة على شهرة عالمية، برفقة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو أثناء تناولهما العشاء سوياً في مدينة مونتريال الكندية، مساء الإثنين 28 يوليو. اللقاء جاء بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان بيري انفصالها رسمياً عن خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، مما أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة العلاقة الجديدة التي قد تكون في طور التشكل.

Katy Perry and Justin Trudeau Step Out for Dinner in Montreal 1 Month After She Announces Split from Orlando Bloom https://t.co/HUEzBbFkAG