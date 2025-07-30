شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد بإطلالة صيفية فى شوارع أوروبا والجمهور يتفاعل معها والان مع تفاصيل الخبر

تصدر اسم الفنانة دينا فؤاد محركات البحث على موقع خلال الساعات الماضية، بعد أن شاركت متابعيها على حسابها بموقع انستجرام، بصور جديدة أثناء تجولها بشوارع إحدى الدول الأوروبية التي تتواجد فيها من أجل قضاء اجازتها الصيفية، حيث ظهرت دينا بإطلالة صيفية وُصفت بالجريئة، أثارت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

دينا فؤاد عضوة لجنة تحكيم فى مهرجان المركز الكاثوليكي

دينا فؤاد شاركت مؤخراً كعضو لجنة تحكيم في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ 73 والذى اختتمت فعالياته يوم 9 مايو الجاري، وعبرت دينا عن سعادتها بعضوية لجنة التحكيم والمشاركة في هذا المهرجان قائلة: "سعدت جدا وتشرفت باختياري في مهرجان المركز الكاثوليكي، وبشكر جدا الأب بطرس دانيال، وأتمنى التوفيق لهذه الدورة من المهرجان".

يذكر أن دينا فؤاد خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا" الذي دارت أحداثه إطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة، خاصةً مع ظهور ابن لحكيم، وجسدت دينا شخصية غزل زوجة حكيم وأم ابنه، ومع توالي الأحداث ينكشف سرها ومخططها ضد حكيم.

مسلسل حكيم باشا آخر أعمال دينا فؤاد

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فهيم، يارا قاسم، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، سلوى عثمان، فتوح أحمد، سارة نور، هايدى رفعت، أحمد صادق، عايدة فهمي، ماجدة منير، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

وتحدثت دينا فؤاد عن دورها فى مسسلسل حكيم باشا مؤكدة على فخرها بالمشاركة فى هذا العمل، مشيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي إلى: "مشهد وفاة ابنى وابن مصطفى شعبان كان من أصعب أحداث المسلسل، وأدى مصطفى شعبان مشهد وفاة ابنه بشكل رائع لدرجة أننى صفقت له، وقلت إنه من أفضل المشاهد في دراما رمضان".

وتابعت: "شخصية غزل بالمسلسل قدمتها، وكنت مهتمة بالصدق وأن يكون عند حسن ظن المشاهدين، مشهد السرقة فى أحداث المسلسل من أصعب المشاهد بالنسبة لي، وأيضًا وفاة ابني، وأنا ظهرت في 12 حلقة بدون مكياج، وكانت هناك ورشة عمل مع المخرج والمشرف على المسلسل، وكان الاتفاق أن تظهر شخصية غزل بهذا الشكل".



