شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة جيمري بايسل تطمئن جمهورها بعد تأكدها من نتيجة الورم.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة التركية جيمري بايسل لعملية جراحية في مستشفى خاص في ألتوني زاده لإزالة ورمٍ حميدٍ كان ينمو في صدرها منذ حوالي ثماني سنوات، وبعد الفحوصات، تبيّن أن الورم حميد، وقد غمر هذا التطور الممثلة ومعجبيها بشعورٍ من الارتياح.

تفاصيل مرض جيمري بايسل

فاجأت بايسل، المعروفة بأعمالها مثل "Baht Oyunu" و"Sakla"، معجبيها وأثارت قلقهم بمنشورٍ لها من سريرها في المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية،

كما نشرت بايسل صورةً لها من المستشفى على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدلت ببيانٍ حول حالتها الصحية، حيث أعلنت أنها خضعت لعمليةٍ لإزالة ورمٍ حميدٍ في صدرها كان ينمو منذ ثماني سنوات في مستشفى خاص في ألتوني زاده بإسطنبول.

شكر جيمري بايسل

شاركت بايسل صورةً التقطتها بعد العملية الجراحية، ووجّهت الرسالة التالية لمتابعيها: "شكرًا جزيلاً لكم، أرى وأشعر بتمنياتكم بالشفاء العاجل، أنا بخير، وسأكون في حال أفضل".