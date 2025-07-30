العلاج المناعي الشخصي للأورام

طب الأورام المناعي الشخصي يشمل مجموعة واسعة من الأساليب التي أحدثت نقلة نوعية في علاج السرطان، بما في ذلك العلاج الخلوي، والعلاج المناعي الجيني، واللقاحات. اكتشاف الخلايا المتغصنة dendritic cells الذي أَكسب رالف م. ستاينمان جائزة نوبل في الطب، أدى إلى تقدم كبير في علاج السرطان.

كيف يعمل العلاج المناعي في علاج السرطان

صُمِم الجهاز المناعي لمحاربة العدوى، والالتهابات، والأمراض. ومع ذلك، غالباً ما تتجنب الخلايا السرطانية الدفاعات المناعية، مما يسمح للأورام بالنمو والانتشار إلى أعضاء أخرى عبر النقائل.

يعمل العلاج المناعي للأورام على تسخير قوة الجسم لتدريب الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومحاربتها بشكل أكثر فعالية.

يساعد العلاج المناعي جهاز المناعة لدى المريض على مكافحة السرطان من خلال:

تدريبه على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بشكل أفضل.

تعزيز إنتاج الخلايا المناعية القادرة على اكتشاف الخلايا السرطانية وتدميرها بفعالية أكبر.

ما هي أنواع السرطان التي يتم علاجها بالعلاج المناعي؟

يُستخدم العلاج المناعي أكثر شيوعاً لعلاج أنواع السرطان المذكورة أدناه. ومع ذلك، مع تقدم الأبحاث واستمرار العلاجات في إظهار نتائج ناجحة، تستمر القائمة في النمو.

السرطانات التي يتم علاجها بالعلاج المناعي تشمل:

سرطان عنق الرحم

سرطان الكلى

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة

سرطان المثانة

سرطان المريء

سرطان القولون

سرطان المستقيم

أورام المبيض

سرطان البروستاتا

ساركوما العظام

ساركوما الأنسجة الرخوة

سرطان الرأس والرقبة

سرطان الخلايا الكبدية

سرطان الثدي ثلاثي السلبية عالي الخطورة

الورم الميلانيني (الميلانوما)

ورم المتوسطة

لماذا يعتبر العلاج المناعي للسرطان علاجاً شخصياً؟

يعتبر العلاج المناعي للسرطان شخصياً لأنه يعمل مع الجهاز المناعي الفريد لكل مريض. ونظراً لاختلاف الاستجابة المناعية ونوع السرطان لدى كل شخص، فغالباً ما يتم تصميم العلاج المناعي لاستهداف خلايا سرطانية معينة، أو علامات وراثية، أو خصائص محددة للجهاز المناعي. هذا النهج يزيد من فعالية العلاج ويقلل من الآثار الجانبية غير الضرورية.

أنواع العلاج المناعي وكيفية عملها

هناك عدة أنواع من العلاج المناعي: مثبطات نقاط التفتيش، والعلاج بنقل الخلايا التائية T-cell (العلاج الخلوي بالتبني)، والأجسام المضادة وحيدة النسيلة، ولقاحات السرطان، ومُعدِّلات الجهاز المناعي.

لقاحات السرطان القائمة على الخلايا المتغصنة . تُصنع هذه اللقاحات باستخدام خلايا متغصنة مشتقة من دم المريض. في المختبر، يتم تدريب هذه الخلايا على التعرف على خلايا الورم لدى المريض، ومضاعفتها، ثم إعادة إدخالها إلى الجسم كلقاح. وبمجرد دخولها، تقوم بتحديد الخلايا السرطانية وتدميرها، وتوقف نموها، وتمنع انتشار النقائل. تُستخدم لقاحات السرطان على نطاق واسع في المستشفيات في ألمانيا وغيرها من المستشفيات الرائدة حول العالم.

. تُصنع هذه اللقاحات باستخدام خلايا متغصنة مشتقة من دم المريض. في المختبر، يتم تدريب هذه الخلايا على التعرف على خلايا الورم لدى المريض، ومضاعفتها، ثم إعادة إدخالها إلى الجسم كلقاح. وبمجرد دخولها، تقوم بتحديد الخلايا السرطانية وتدميرها، وتوقف نموها، وتمنع انتشار النقائل. تُستخدم لقاحات السرطان على نطاق واسع في المستشفيات في ألمانيا وغيرها من المستشفيات الرائدة حول العالم. في العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة ، تم تصميم هذه العملية لتحديد والتعرف على بروتينات معينة في الخلايا السرطانية، مما يسمح للجهاز المناعي باكتشافها ومهاجمتها. من ناحية أخرى، تساعد مثبطات نقاط التفتيش على منع الجهاز المناعي من مهاجمة الخلايا الصحية. يُعتبر هذا النوع من العلاج المناعي أيضاً شكلاً من أشكال العلاج الموجه.

، تم تصميم هذه العملية لتحديد والتعرف على بروتينات معينة في الخلايا السرطانية، مما يسمح للجهاز المناعي باكتشافها ومهاجمتها. من ناحية أخرى، تساعد على منع الجهاز المناعي من مهاجمة الخلايا الصحية. يُعتبر هذا النوع من العلاج المناعي أيضاً شكلاً من أشكال العلاج الموجه. العلاج بنقل الخلايا التائية T-cells يُعزز قدرة الخلايا التائية في الجسم على مكافحة السرطان. تتضمن العملية اختيار الخلايا المناعية الأكثر فعالية ضد السرطان، وتعديلها چينياً في المختبر لتحسين وظيفتها، ثم نقلها مرة أخرى إلى الجسم.

يُعزز قدرة الخلايا التائية في الجسم على مكافحة السرطان. تتضمن العملية اختيار الخلايا المناعية الأكثر فعالية ضد السرطان، وتعديلها چينياً في المختبر لتحسين وظيفتها، ثم نقلها مرة أخرى إلى الجسم. مُعدِّلات الجهاز المناعي هي مواد تساعد على ضبط أو تنظيم نشاط الجهاز المناعي، ويتم استخدامها إما لتحفيز أو قمع أجزاء معينة من الجهاز المناعي لتعزيز قدرة الجسم على مكافحة السرطان أو تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالمناعة.

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