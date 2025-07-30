مواطن في المجاردة يصنع مصيدة للقرود بعد تخريبهم لمحاصيله.. شاهد عدد من وقعوا فيها خلال يوم واحد

وثق مقطع فيديو قيام مواطن بعمل مصيدة للقرود بعدما هاجموا مزرعته أكثر من مرة في المنطقة الجنوبية التابعة لمحافظة المجاردة.

وأظهر الفيديو المتداول، مصيدة مكونة من شبك مصنوع من الحديد، وبداخلها عدد كبير من القرود.

وقال موثق المقطع، إن صاحب مزرعة يدعى حسن بن سعيد العمري، قام بعمل مصيدة لاصطياد القرود بعدما هاجموا المزرعة، وعبثوا فيها. لافتا إلى أنه تم اصطياد 41 قرد خلال يوم.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجهات المختصة لنقل القرود.