بالفيديو: خبير عقاري يكشف مزايا قرار تعديل رسوم الأراضي البيضاء

تحدث الخبير العقاري، ماجد الحارثي، عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل رسوم الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أنه سيساعد في التطوير العقاري والعمراني وتنمية البلد وتحريك عجلة البناء وتوفير فرص عمل.

وأوضح الحارثي في مقطع فيديو له، أن القرار يهدف لزيادة الرسوم على الأراضي البيضاء من 2.5% ليصل إلى 10% ، بهدف القضاء على الاحتكار.

وبين أنه في الماضي كانت الرسوم على مراحل وبعد القرار ستكون الرسوم دفعة واحدة إذا وصلت مجموع الأراضي 5 آلاف متر.

وأشار الخبير العقاري إلى أن النقطة الثالثة التي نص عليها القرار هي تطوير جميع الأراضي شاغرة أو غير شاغرة وإلا يدفع رسوم عليها.

ولفت إلى أن النقطة الربعة هي تعديل القانون بعدما كانت الرسوم قاصرة على الأراضي السكنية والتجارية صارت الرسوم الآن على جميع الأراضي صناعية، زراعية.

وأضاف بأن هذا القرار لن نرى أراضي بيضاء، والقرار سيحدث نهضة تطويرية شاملة، وسيقضي على التشوهات البصرية.