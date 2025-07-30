تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله المحامي الكويتي محمد المظفر المقبوض عليه وبحوزته مواد مخدرة، أثناء إجرائه لقاء تلفزيوني في وقت سابق.
وقال المظفر: كل ما اشتريت شيء يقولوا بـ600 ألف دينار، واتهموني لأني أول محامي ظهر في السوشيال ميديا وصور لايف سواء في المحكمة أوالمكتب أو المخفر فالناس أحبت هذا الشيء وزاد متابعيني وصرت من أشهر المحامين.
وأضاف: ومن الإشاعات اللي الناس وايد صدقتها فمثلا ساعتي بـ200 ألف؛ فاستغرب المذيع، قائلا:”هذي سعرها بـ200 ألف”.
ووجه المذيع سؤالاً للمظفر عن أداة يمسكها في يده، قائلاً:”شنو هذا سلاح؟!”، فرد الأخير، قائلا:”أداة لفتح الملفات سعرها 900 دينار”، فصدم المذيع ووجه كلامه للمحامي:”ليش حديدة بـ900 دينار؟!”.
والجدير بالذكر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على المحامي محمد المظفر داخل مكتبه وبحوزته مواد مخدرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد القبض عليه.. بالفيديو: المحامي الكويتي محمد المظفر في لقاء سابق يكشف عن الإشاعات التي روجت عنه وصدقها الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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