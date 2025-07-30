أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على محامي ‎كويتي شهير، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وقالت الوزارة خلال بيان عبر حسابها على منصة إكس، أنه تم ضبط مواطن داخل مكتبه الكائن في منطقة بنيد القار، وبحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى ضبط شركائه.

وأوضحت الوزارة أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على 40 غرامًا من مادة الكوكايين، و 24 غرامًا من مادة الماريجوانا، و30 غرامًا من مادة الحشيش، و 300 قرص من المؤثرات العقلية، وضبط ميزانين حساسَين يُستخدمان في تجهيز وتوزيع المواد المخدرة.

وأضافت، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

الجدير بالذكر صرح المحامي ‎المقبوض عليه في وقت سابق بأنه كون ثروة تقدر بملايين في 4 سنوات برأس مال يقدر بـ 5 دنانير.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على محامي كويتي داخل مكتبه وبحوزته مواد مخدرة بعدما صرح أنه جمع ملايين برأس مال 5 دنانير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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