ظهرت سيدة في مقطع فيديو تنتقد الرجال بسبب كلمة “خالة” ووصفتها بأنها غير لائقة وطالبت باستبدالها بمصطلحات أخرى.

وقالت في الفيديو: تنويه للرجال دخنا وتعبنا وصدعنا وإحنا ننبهكم، كلمة خالة بطلوا تقولونها تراها كلمة غير لائقة ولا نتقبلها منكم ومرفوضة.

وأضافت: مو معقولة كل الفئات العمرية نفس الكلمة خلاص إحنا اتفتحنا واتنورنا ولم نعد نقبلها منكم استبدلوها بسيدة أو أنسة أو أبلة أو يا أختي.

وتابعت: كلمة جلفة مو معقول العجوز زي الشباب كلهن يقال لهن يا خالة. pic.twitter.com/Wyzy5OxGxa — منوعات (@Rorala33) August 4, 2024

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مواطنة تنتقد استخدام الرجال لكلمة يا خالة وتقترح مصطلحات بديلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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