أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو، ظهر خلاله المحامي الكويتي محمد المظفر المقبوض عليه وبحوزته مواد مخدرة، وهو يجري لقاء إعلامي في وقت سابق كشف خلاله كيف أصبح مليونير من رأس مال 5 دنانير.
وقال خلال اللقاء: “صرت مليونير خلال 4 سنوات من رأس مال 5 دنانير، والموضوع مو سالفة 5 دنانير، هو موضوع مخي”.
ورد المذيع قائلا: “كيف أستوعب الحين أن أنت مو غسيل”، ورد المحامي قائلا: ” لازم تعرف أن الله على كل شيء قدير ، والله يرزق الناس اللي تجتهد بالحلال، وأنا من 5 دنانير صرت مليونير”.
وتابع: ” عملت بالمحاماة لمدة سنة وفجأة لقيت نفسي مشطوب، وبعد عام ونصف عدت للمحاماة مرة ثانية بعدما رفعت قضية على جبهة المحامين”، وأردف: ” ترا هي مو بالكم.. هي بالكيف”.
وتساءل المذيع: ” كيف الحين أنت”، ورد المحامي: “أنت جايبني عشان شنو “، ورد المذيع: ” هذا برنامج صراحة تقول الصراحة”، ورد المحامي قائلا: “هذي وقاحة”.
وقال المذيع: ” هذي فيها قضية”، ورد المحامي: ” قضية تعويض، كم” وأخرج مبلغ من المال وألقاه ناحية المذيع” قائلا: ” احترمني عشان احترمك”.
وأمسك المذيع الأموال قائلا: ” صدق اللي قال الفلوس وسخ دنيا”، ورد المحامي قائلا: ” لا الكاش ينهي نقاش”.
والجدير بالذكر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس، القبض على المحامي داخل مكتبه وبحوزته مواد مخدرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد القبض عليه متلبسا بالمخدرات.. شاهد المحامي الكويتي في لقاء سابق يكشف كيف أصبح مليونير برأس مال 5 دنانير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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