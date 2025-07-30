بعد القبض عليه متلبسا بالمخدرات.. شاهد المحامي الكويتي في لقاء سابق يكشف كيف أصبح مليونير برأس مال 5 دنانير

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو، ظهر خلاله المحامي ‎الكويتي محمد المظفر المقبوض عليه وبحوزته مواد مخدرة، وهو يجري لقاء إعلامي في وقت سابق كشف خلاله كيف أصبح مليونير من رأس مال 5 دنانير.

وقال خلال اللقاء: “صرت مليونير خلال 4 سنوات من رأس مال 5 دنانير، والموضوع مو سالفة 5 دنانير، هو موضوع مخي”.

ورد المذيع قائلا: “كيف أستوعب الحين أن أنت مو غسيل”، ورد المحامي قائلا: ” لازم تعرف أن الله على كل شيء قدير ، والله يرزق الناس اللي تجتهد بالحلال، وأنا من 5 دنانير صرت مليونير”.

وتابع: ” عملت بالمحاماة لمدة سنة وفجأة لقيت نفسي مشطوب، وبعد عام ونصف عدت للمحاماة مرة ثانية بعدما رفعت قضية على جبهة المحامين”، وأردف: ” ترا هي مو بالكم.. هي بالكيف”.

وتساءل المذيع: ” كيف الحين أنت”، ورد المحامي: “أنت جايبني عشان شنو “، ورد المذيع: ” هذا برنامج صراحة تقول الصراحة”، ورد المحامي قائلا: “هذي وقاحة”.

وقال المذيع: ” هذي فيها قضية”، ورد المحامي: ” قضية تعويض، كم” وأخرج مبلغ من المال وألقاه ناحية المذيع” قائلا: ” احترمني عشان احترمك”.

وأمسك المذيع الأموال قائلا: ” صدق اللي قال الفلوس وسخ دنيا”، ورد المحامي قائلا: ” لا الكاش ينهي نقاش”.

والجدير بالذكر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس، القبض على المحامي داخل مكتبه وبحوزته مواد مخدرة.

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القبض على محامي كويتي داخل مكتبه وبحوزته مواد مخدرة بعدما صرح أنه جمع ملايين برأس مال 5 دنانير