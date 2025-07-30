بالفيديو: قصة مستثمر عرض مطعمه للتقبيل مجانا لاعتقاده بأنه يخسر.. ثم اكتشف المفاجأة بشأن ما يفعله المدير

روى الرئيس التنفيذي لمؤسسة أبحاث الدولية للاستشارات خالد الشليل، قصة مستثمر عرض مطعمه للتقبيل مجانا بشرط دفع الإيجار في اليوم التالي، مشيرا إلى أن صاحب المطعم كان يعتقد أنه يخسر ثم اكتشف المفاجأة.

وقال خلال لقاء مع بودكاست – زخم :” 99% من العمالة يسرقون إيرادات المحلات، وهذا الواقع بسبب إهمال صاحب المحل”.

وتابع:” دموعي نزلت على شخص أعلن مشروعه للبيع مجانا، وقال مطعم بخاري مجهز مكلفه 850 ألف مجانا، بشرط اللي يأخذه مني اليوم يدفع الإيجار اليوم الثاني لصاحب العقار “.

وواصل:” قلت له ترا عندك سرقات، مثلا مشترياتك هذا الشهر 200 ألف ومبيعاتك 160 ألف، والشهر الثاني مشترياتك 200 ألف والمبيعات نزلت ل 140 ولذلك المواد إما تكون في المستودع لم تباع أو تالفة أو تكون مسروقة”، وأضاف :” بعد ذلك وجدت صاحب المطعم يقول لي أنه اكتشفت أن المدير ينزل على مطعمه فواتير مطعم لأحد أبناءه”.