شكرا لقرائتكم خبر عن صناع حكاية Just You من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يحتفلون بانتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

احتفل صناع وأبطال حكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو بانتهاء تصوير الحلقات الخمس، في أجواء ودية دافئة مليئة بالسعادة، وذلك بعد انتهاء آخر مشاهد العمل داخل أحد مواقع التصوير، ليكون بذلك ثالث عمل يُنجز من بين حكايات المسلسل السبع.

وحضر الاحتفال فريق العمل بالكامل، وعلى رأسهم الفنانة تارا عماد، والفنان عمرو جمال، ووفاء صادق، وبسمة داود، إلى جانب المخرج جمال خزيم، والمؤلف محمد حجاب، وعدد من المشاركين خلف الكاميرا، وبعد إعلان مخرج العمل فركش التصوير بدأ الحضور التقاط الصور التذكارية وتقطيع التورتة، احتفالا بانتهاء التصوير.

حكاية just you من بطولة تارا عماد عمرو جمال، بسمة داود ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وتعتمد أحداث الحكاية على الطابع النفسي والإنساني وتحمل في طياتها كثيرًا من الغموض والمشاعر المتداخلة، في إطار درامي مشوّق يجمع بين الواقع والخيال، وهو ما يتماشى مع هوية المسلسل القائم على المفاجآت وتبدّل الحقائق.

وتدور أحداث حكاية just you في إطار اجتماعي نفسي، حيث تقدم تارا عماد شخصية "سارة"، صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها في الحقيقة تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجياً خلال الأحداث.

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، ومكون من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مستقل، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، ومقرر عرضه خلال شهر أغسطس على قناة DMC ضمن أعمال موسم الأوف سيزون على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" البرومو الرسمى الأول للعمل، وسط تفاعل واسع من الجمهور، خاصة مع أجواء الغموض والإثارة التى سيطرت على المشاهد، وظهر في البرومو عدد من النجوم المشاركين في الحكايات المختلفة، من بينهم أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، مريم الجندي، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، وغيرهم من الوجوه الشابة التي تتصدر بطولة القصص السبعة.



