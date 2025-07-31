شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الشاطر لأمير كرارة يتخطى 50 مليون جنيه خلال 15يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الشاطر بطولة النجم أمير كرارة أمس الأربعاء إيرادات بلغت مليونين و19 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في السينمات المختلفة خلال 15 يوم عرض 50 مليونا و252 ألفا و379 جنيها.

وعن كواليس العمل قال أمير كرارة لـ"الخليج 365": "تجربة الفيلم جديدة بالنسبة لي طبعا، وأول مرة بشارك مع المخرج أحمد الجندي، وهو مخرج كبير وعظيم"، مشيرا إلى أنه تواصل معه للعمل سويا، وعندما عرض الفكرة والموضوع أحبها.

وتابع: "أنا سيبت نفسي للمخرج أحمد الجندي، فهو عنده سينس كوميديا خطير، وزاد دا بوجود مصطفى غريب معانا وهنا الزاهد وكل الأبطال".

قصة فيلم الشاطر

تبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.