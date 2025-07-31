شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تطلق كليب "صعبتها ع اللى بعدى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة كارمن سليمان أجدد أغنياتها "صعبتها ع اللي بعدي" بفيديو كليب مصور على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وتكمل كارمن رحلة إصدارات ألبومها الجديد "أصح غلطة" برابع محطاته، والتي تتغنى خلالها بكلمات أحمد المالكي وألحان كريم نيازي وتوزيع شادي ديفيد وإنتاج مصطفى جاد، والكليب من إخراج ريم عيد.



وتغير كارمن سلميان خلال أغنية "صعبتها ع اللي بعدي" من جلدها الموسيقي عبر تقديم قالب درامي جاد عبر كلمات وحالة الأغنية، في شكل مختلف عن أغانيها السابقة، وتمهد من خلالها لباقي مفاجآت الألبوم التي تطلقها أسبوعيا مساء كل خميس.

ويضم ألبوم "أصح غلطة" عشر أغنيات، صدرت منه أربع أغنيات خلال شهر يوليو الجاري، بداية من "حب ايه يا حسرة" و"الدنيا رايقة" مرورا بأغنية "طبطب عليا" وصولا لرابع إصداراته "صعبتها ع اللي بعدي".

و تتعاون كارمن سليمان خلال ألبوم "أصح غلطة" مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد "إم جي ريكوردز"، الذي تولى مهمة إنتاج كافة أغنيات الألبوم بجانب تلحين أغنيتين من أغانيه.

ويتزامن ألبوم "أصح غلطة" مع انتعاشة فنية تعيشها كارمن سليمان خلال بدايات موسم الصيف، انطلاقا من حفلها الاستثنائي في المغرب الذي تولت خلاله افتتاح فعاليات النسخة العشرين والأضخم من مهرجان موازين الموسيقي الدولي، وتستهل حاليا جولة حفلاتها الصيفية بعدة محطات في الساحل الشمالي تمهيدا لجولة حفلات في العالم العربي.