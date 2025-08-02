وفاء عامر تنفي هروبها خارج مصر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 04:13 مساءً - نفت الفنانة وفاء عامر في بيان صحفي، ما يتردد عن سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات الجارية حاليا في النيابة العامة المصرية، مؤكدة إنها متواجدة داخل البلاد وتقضي عطلة الصيف في الساحل الشمالي، وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية، نافيةً وجود أي أسباب تستدعي الهروب، وتعرب عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة.

وكانت الفنانة وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.

ولجأت عامر إلى الجهات القضائية للدفاع عن اسمها ومسيرتها الفنية، وأن هذه الإدعاءات محاولة للنيل من سمعتها الشخصية والمهنية وإنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المدنية.

وسبق أن أعلنت وفاء عامر ابتعادها نهائيًا عن منصة "تيك توك"، وذلك بعدما وُجهت إليها اتهامات تتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية، والتي نفتها جملةً وتفصيلًا.

مداخلة هاتفية تكشف ملابسات القرار

أوضحت الفنانة وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا الخير" عبر قناة النهار، أنها قررت الابتعاد نهائيًا عن منصة "تيك توك"، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت بعد ما وصفته بأجواء غير صحية تسود المنصة، والتي تحولت من وسيلة ترفيهية إلى بيئة مليئة بالإساءة وسوء الفهم.

وأشارت إلى أن تجربتها مع "تيك توك" كانت محدودة، حيث لم تكن تظهر بشكل يومي، بل كانت تنشر محتوى على فترات متباعدة، مؤكدة أنها استفادت في بعض الأحيان من متابعة نماذج تستحق الاهتمام، لكنها في النهاية فضّلت الانسحاب تمامًا من هذه المنصة.

كما عبرت عن تأثرها الشديد بما تعرضت له من حملات تشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة احترامها الكامل لجمهورها، واعتزازها بمسيرتها الفنية، التي قدمت خلالها أعمالًا تقدر من قبل جمهور واسع. وأكدت أنها لم تقترف ما يسيء إلى الفن أو يفقد الجمهور ثقته بها، مشددة على أن الفن في نظرها رسالة راقية تستحق أن تصان من العبث والإساءة، مكملة "أحبكم وأحترم عقولكم. قضيت سنوات من حياتي أخدم الفن الذي أحببته، وقدمت أدوارًا نالت إعجابكم. لم أرتكب ما يسيء إلى أحد، وأرجو أن تبقى ثقتكم بي راسخة. إنني أؤمن بأن الفن رسالة نبيلة ورفيعة."

وفي ختام حديثها، حرصت على توجيه رسالة دعم إلى زملائها في الوسط الفني، داعية إلى التكاتف والتضامن في وجه الحملات المغرضة، ومؤكدة أهمية الحفاظ على صورة الفن والفنانين في المجتمع.

نقابة المهن التمثيلية المصرية تتضامن رسميًا

وفي تطور داعم، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر، مشيرة إلى أن ما تتعرض له من حملة على وسائل التواصل الإجتماعي حملة مغرضة وموجهة. وأكدت النقابة في بيانها أنها شكّلت لجنة قانونية مكونة من نخبة من كبار المحامين، لمتابعة القضية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دفاعًا عن الفنانة وكرامتها.

وشددت النقابة على أن الفنانة وفاء عامر تُعد من رموز الفن في مصر، لما لها من مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانيةيحتذى بها، مؤكدة دعمها المطلق لها في مواجهة أي إساءة أو محاولة للنيل من مكانتها.

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