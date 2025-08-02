أبرز الأفلام الفائزة بجوائز السينما الوطنية الهندية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 11:14 مساءً - خلال الأيام الماضية تم الإعلان عن فوز عدد من الأفلام السينمائية وصُناع الأفلام خلال حفل توزيع جوائز السينما الوطنية الهندية بالدورة الـ71، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم بوليوود، ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز الأفلام الهندية الفائزة خلال الحفل.

فيلم "12th Fail".. يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل

شهد حفل توزيع جوائز السينما الوطنية الهندية فوز فيلم 12th Fail بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، وشارك ببطولة الفيلم فيكرانت ماسي، بيري شابرا، سام موهان، بريانشو تشاترجي فيما جاء الفيلم من إخراج فيدو فينود تشوبرا.

ودارت أحداث الفيلم حول القصة المُلهمة لشخصية مانوج كومار شارما، والذي عانى من الفشل بالصف الثاني عشر بكلية الشرطة، وكيف أثرت وغيّرت علاقة عاطفية من حياته وقادته إلى طريق النجاح من جديد.

فيلم "Kathal: A Jackfruit Mystery" يفوز بجائزة أفضل فيلم هندي

كما شهد حفل توزيع جوائز السينما الوطنية الهندية فوز فيلم Kathal: A Jackfruit Mystery بجائزة أفضل فيلم هندي، وشارك ببطولة الفيلم سانيا مالهوترا، راجبال نورانج، فيجاي راز وعدد كبير من فناني بوليوود، وجاء الفيلم من إخراج ياشورادهان ميشرا.



وتدور أحداث الفيلم حول تسبب اختفاء ثمرتين من فاكهة "الكاكايا" الثمينة من حديقة أحد الشخصيات العامة، في أن تتخذ "سانيا" ضابطة الشرطة الجريئة إجراءات صارمة في ظل بحثها عن الحقيقة وكيف تمت عملية الاختفاء.

راني موكيرجي تحصد جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "Mrs. Chatterjee Vs Norway"

كما فازت نجمة بوليووود راني موكيرجي بجائزة أفضل ممثلة بحفل توزيع جوائز السينما الوطنية الهندية عن تجسيدها بطولة فيلم " Mrs. Chatterjee Vs Norway، والذي شاركها ببطولته كل من نينا جوبتا، جيم سارب، تينا توريت، وجاء الفيلم من إخراج أشيماء شيبر.



ودارت أحداث فيلم Mrs. Chatterjee Vs Norway السيرة الذاتية لامرأة هندية في إطار درامي، تواجه وحدها العديد من المشكلات والعراقيل والقيود، وتظل تُكافح لاستعادة حضانة ابنتها الصغيرة.

شاروخان يحصد جائزة السينما الوطنية الهندية للمرة الأولى

وقد اعتبر حفل توزيع جوائز السينما الوطنية الهندية حدثاً استثنائياً بالنسبة لنجم بوليوود شاروخان، حيث فاز للمرة الأولى في مسيرته السينمائية بجائزة السينما الوطنية الهندية مُناصفة مع الفنان فيكرانت ماسي.

وجاء تكريم النجم شاروخان تقديراً لأدائه في فيلم "Jawan"، ويعد هذا التكريم لحظة تاريخية هامة في مسيرة شاروخان، الذي اعتُبر لسنوات "ملك بوليوود"؛ إلا أنه لم يحظَ من قبل بجائزة السينما الوطنية، وهي أحد أرفع التكريمات السينمائية في الهند.

وقد عبّر شاروخان عن امتنانه بالجائزة عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" قائلاً: "شكراً على منحي جائزة السينما الوطنية. أشكر لجنة التحكيم ووزارة الإعلام والإذاعة، شكراً لحكومة الهند على هذا الشرف غمرتني مشاعر الحب التي أحاطتني من كل جانب.. محبتي لكل الناس اليوم."

