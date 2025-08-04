ريتا حرب لـ الخليج 365 من مهرجان بياف: قسمة نصيب 4 به كل شيء من ضحك ولعب وجد وحب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:58 مساءً - حرصت الفنانة والإعلامية ريتا حرب على حضور حفل توزيع جوائز الدورة الـ 12 من مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF) والذي أقيم أمس الأحد بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث تواجدت على السجادة الحمراء للحفل والتقت كاميرا "الخليج 365" في لقاء خاص كشفت فيه عن جديدها وآخر تطورات الموسم الرابع من برنامج "قسمة ونصيب".

تصوير وحوار: حسين برجي

أعده للنشر: محمد المعصراوي

الحماس للموسم الجديد من قسمة ونصيب

وأبدت ريتا حرب خلال لقائها مع "الخليج 365" حماسها الكبير للموسم الجديد من برنامج تلفزيون الواقع "قسمة ونصيب"، الذي يحمل عنوان "فرصة ثانية" وينطلق اليوم الاثنين 4 أغسطس، حيث يجمع هذا الموسم شباناً وشابات، سبق أن تعرّف عليهم الجمهور في المواسم السابقة من البرنامج، على جزيرة مُنعزلة ليخوضوا رحلة بحث جديدة عن الحب الحقيقي.

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

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وأكدت ريتا حرب بأن الموسم الرابع سيكون به كل شيء من ضحك ولعب وجد وحب قائلة:"هيكون به من كل شيء والمشتركين سوف يكشفوا عن مشاعرهم وسنراهم حابين نفسهم في هذا الموسم اكتر، ونحن نركز في الموسم الجديد بشكل أكبر على رد فعل الجمهور، ونتيح لهم الفرصة لفتح قلوبهم سنصبح كتير أصحاب وهيكون في لحظات حلوة كتير هذا الموسم".

البحث عن الدور المناسب للعودة إلى الدراما

وعن الدراما هل هناك مشروعات جديدة للعودة من خلالها أوضحت رتتا حرب بأنها تتلقى العديد من العروض ولكنها تبحث عن الدور المناسب وتنتظر ما يستفزها أكثر كمملثة، لافتة أن هناك عروض كثيرة مميزة ولكنها ستنتظر".

ويعدّ مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كل المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.

ميشال ضاهر، مدير مهرجان #بياف، يتحدث عن الصعوبات التي واجهت إدارة المهرجان هذا العام، ويكشف السبب وراء إهداء هذه الدورة إلى الشاعر سعيد عقل.@BIAFLebanon #BIAF#BIAF2025 pic.twitter.com/aOhzESyzxk — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 3, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

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فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخ مهرجان BIAF مكانته في العالم؛ ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطاً الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّساً بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي، ووقع اختيار المهرجان على الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل لإهدائه هذه الدورة من المهرجان؛ تكريماً لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني.

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