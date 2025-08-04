نادين خوري لسيدتي من بياف 2025: عودة النشاط واللقاءات الفنية مُنعشة للحركة الدرامية

تصوير وحوار : حسين برجي

أعده للنشر : محمد المعصراوي

عودة الأيام المُفرحة باقامة المهرجان

من السجادة الحمراء لمهرجان #بياف.. النجمة نادين خوري تتحدث عن فخرها وسعادتها بالتكريم في لبنان.. وتكشف لسيدتي استعدادها للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026@Nadin_khoury@BIAFLebanon #BIAF#BIAF2025 pic.twitter.com/My7v8LzhS8 — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 3, 2025

العودة لدراما رمضان في 2026

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:58 مساءً - عبرت الفنانة السوريةعن سعادتها الكبيرة بتكريمها في الدورة الـ 12 من(BIAF) والذي أقيم حفل توزيع جوائزه أمس الأحد بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم تكريم خوري ضمن شخصيات بارزة من لبنان والعالم العربي والدولي، في مجالات عدّة تشمل: الفن، الموسيقى، التمثيل، الإعلام، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية، وقصص النجاح الملهمة.وقالت نادين خوري خلال لقاء خاص مع كاميرا "" على هامش حفل توزيع جوائز مهرجان بياف 2025 أنها سعدت جداً بسبب لقائها زملائها وزميلاتها في لبنان والذين عملت معهم كثيراً، وأنها سعيدة أكثر بأن الأيام المُفرحة عادت مرة أخرى، برجوع النشاط واللقاءات الفنية العربية التي دائماً مع تكون منعشة للحركة الدرامية وذلك فهي سعيدة بإقامة هذا المهرجان في بيروت.— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)يمكنكِ قراءة.. تقلا شمعون من مهرجان بياف لـ الخليج 365 : سعيدة بتكريمي هذا العام وهذا سبب غيابي عن الدراما اللبنانيةوكشفتعن سبب غيابها عن التواجد في موسم دراما رمضان 2025 والأثر الذي تركه هذا الغياب عليها موضحة: "سبب غيابي عن رمضان هو ارتباطي بمسلسل "آسر" لأن هذا العمل جعلني منشغله معه على مدار 9 أشهر، وفى عملنا إذا التزمت بعمل فتظل معه وترفض أي أعمال أخرى بجانبه خاصة اذا كان يحتاج التفرغ التام".وأعلنت نادين خوري عن عودتها للتواجد في منافساتخلال عمل جديد قائلة:"ان شاء الله سأكون موجودة في رمضان القادم، وبدأنا بالفعل التحضيرات الخاصة بهذا العمل، وهو مسلسل ليس "مطبخ المدينة" مع رشا شربتجي وانما عمل آخر".إقرئي أيضاً.. الدكتور ميشال ضاهر لـ الخليج 365: لهذا السبب اخترنا إهداء الدورة الـ 12 من مهرجان بياف للشاعر سعيد عقلمهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقةويُعدّ مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة، حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كافة المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخ مهرجان BIAF مكانته في العالم ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطًا الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّسًا بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي، ووقع اختيار المهرجان على الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل لاهدائه هذه الدورة من المهرجان، تكريمًا لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».