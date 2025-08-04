عبدالله عبد الرضا يعلن عن إعادة تقديم مسرحية باي باي لندن

مسرحية "باي باي لندن"

إعادة مسرحيات الراحل حسين عبد الرضا

آخر أعمال الفنان عبدالله عبد الرضا

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:11 مساءً - أعلن الفنان عبدالله عبد الرضا عن عروض جديدة ستقدم لمسرحية "باي باي لندن" نظرًا لإقبال الجمهور على هذه المسرحية وستكون على مدى 3 أيام وهي 14و15و16 أغسطس على مسرح جمعية شرق، ونشر بوستر موعد هذه العروض وعلق وكتب: "نظراً للاقبال الجماهيري تم فتح عروض جديدة ، تاريخ 14-25-26 /8،" اعادة صنع "مسرحية باي باي لندن ".سيُعاد تقديم مسرحية "باي باي لندن" بعدد من الفنانين ووجوه أخرى وستكون من إخراج محمد جمال الشطي، وإشراف فني وتنفيذ الفنان عبدالله عبدالرضا، وإشراف عام الدكتور بشار عبدالحسين عبدالرضا.وتعد مسرحية "باي باي لندن" من أقوى المسرحيات الكويتية التي قدمت على المسرح للفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا هي مسرحية كوميدية اجتماعية، وعُرضت للمرة الأولى في عام 1981، وهي من بطولة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، الفنان الراحل غانم الصالح، الفنانة هيفاء عادل، الفنانة الراحلة مريم الغضبان، الفنان محمد جابر، الفنان داود حسين، والفنانه الراحلة انتصار الشراح، وهي من تاأليف نبيل بدران ومن إعداد الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.وتدور قصة المسرحية حول رجل كبير في السن ومتزوج والذي جسد دوره الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا والذي قدم شخصية "شارد بن جمعة" والذي يسافر إلى لندن، فيستقبله ابن شقيقة والذي جسد دوره الفنان داود حسين الذي يدرس في لندن ويبذل جهده لينقذه من التعرّض للنصب والاحتيال هناك، وتتوالى أحداثه.وتعد مسرحية "باي باي لندن" هي ثاني مسرحية أعيد صنعها من مسرحيات الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا ، حيث سبق هذه التجربة إعادة صنع مسرحية "عزوبي السالمية" التي قدمها الفنان خالد المظفر، هيا عبدالسلام، فؤاد علي، التي قُدمت سابقاً عام 1979، وكانت من بطولة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، سعاد عبدالله، ومحمد المنصور، وكانت من إعداد عبدالحسين عبدالرضا وإخراج حسين الصالح.وكان آخر عملين عرضا للفنان عبدالله عبد الرضا هما مسلسل "مدرسة النخبة"من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي، ومن بطولة: الفنان محمد المنصور، روان العلي، عبدالمحسن الأسود، حسن عبدال، الغالية، كوثر البلوشي، أنوار السبيعي،وتولين عصام، وهو دراما خليجية، سلّطت الضوء على حياة المراهقين من أبناء العائلات الثرية في مدرسة خاصة. مقدماً مجموعة من المشاكل والقضايا التي يواجهها الشباب في تلك المرحلة، مع التركيز على الصراعات العاطفية والشخصية.وكذلك مسلسل "مناير وأربع كناين " وهو عمل اجتماعي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد كاظم، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة: الفنانة نور الدليمي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، وروان العلي.ودارت أحداثه حول أم متسلطة تدعى "مناير"، وحياتها مع أبنائها الأربعة وزوجاتهم، وسيطرتها على حياتهم، وهي من تختار لهم زوجاتهم حسب أهوائها، وتحول حياتهم لجحيم، وينتج عن تصرفاتها العديد من الأزمات لأبنائها وزوجاتهم.

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