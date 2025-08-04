ماذا قال معتصم النهار لـ"الخليج 365" عن تكريمه في مهرجان بياف 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:11 مساءً - شهدت فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ 12 من مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF) حفل توزيع الجوائز، وكذلك تكريم شخصيات بارزة من لبنان والعالم العربي والدولي، في مجالات عدّة تشمل: الفن، الموسيقى، التمثيل، الإعلام، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية، وقصص النجاح المُلهمة، وذلك بعدما انطلق المهرجان أمس وسط أجواء من الفخر والإبداع.

تصوير وحوار : حسين برجي

أعده للنشر : محمد المعصراوي

معتصم النهار عن تكريمه في بياف 2025: حسيت إن التعب ما بيروح

الفنان السوري معتصم النهار كان حاضراً برفقة زوجته، وحصل على تكريم خلال الحفل، وتحدث في لقاء خاص مع كاميرا مجلة "الخليج 365" عن هذا التكريم، مؤكداً على سعادته الكبيرة بالتواجد في مهرجان بياف بقلب بيروت، مشيراً إلى أن وجوده له خصوصية كبيرة بقلبه؛ معبراً في نفس الوقت عن فخره بالتكريم الذي يذكّره بأن تعبه واجتهاده في أعماله لا يذهب هباءً، بل وأن الفن الصادق يصل مهما كان.

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)



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وأكد معتصم النهار على رضاه التام عن مسلسل "نفس"، الذي قدمه في موسم دراما رمضان 2025 وقال: "كنت راضياً عن نفسي جداً، والفنان دائماً يراجع نفسه بشكل دائم حتى يعرف نقاط الضعف لديه حتى يبحث عن كيفية تطوير نفسه أكثر، والحمد لله نفس كان فرصة بالنسبة لي أن أفهم نفسي أكثر، وأتعرف أكثر عن طبيعة مهنتي، ولذلك أقول أنا راضٍ، وأتمنى أكون دائماً عند حسن الظن في قادم السنوات".

مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة

ويُعدّ مهرجان BIAF محطة رئيسية في الروزنامة الثقافية للمنطقة؛ حيث يكرّم هذا العام شخصيات مبدعة من لبنان والوطن العربي والعالم في كافة المجالات: الفن، الموسيقى، التمثيل، الصحافة، ريادة الأعمال، الخدمات الإنسانية وقصص النجاح الملهمة.

ميشال ضاهر، مدير مهرجان #بياف، يتحدث عن الصعوبات التي واجهت إدارة المهرجان هذا العام، ويكشف السبب وراء إهداء هذه الدورة إلى الشاعر سعيد عقل.@BIAFLebanon #BIAF#BIAF2025 pic.twitter.com/aOhzESyzxk — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 3, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)



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فمنذ انطلاقته عام 2010، رسّخ مهرجان BIAF مكانته في العالم؛ ليحتفي بالتميّز والتأثير الثقافي، مُسلّطاً الضوء على أفراد ومؤسسات تركوا بصمة في مجالاتهم، ومُكرّساً بيروت كعاصمة إقليمية للإبداع العربي والعالمي، ووقع اختيار المهرجان على الشاعر والفيلسوف اللبناني الكبير سعيد عقل لإهدائه هذه الدورة من المهرجان، تكريماً لإرثه الثقافي وإنجازاته العميقة في الهوية واللغة والفكر اللبناني.

حضور لافت في المشهد الفني العربي

الفنان السوري معتصم النهار يحافظ على حضوره اللافت في المشهد الفني العربي، ويُعد من الأسماء المحبوبة لدى الجمهور المصري والعربي على حدٍّ سواء؛ إذ تلقى أعماله الدرامية تفاعلاً واسعاً وإشادات من النقاد والمشاهدين على حدٍّ سواء. نجح النهار في ترسيخ مكانته كممثل موهوب ومتجدد، يجمع بين الوسامة والأداء المقنع، ما جعله واحداً من أبرز نجوم الشاشة خلال السنوات الأخيرة.

يُشار إلى أن مسلسل "نفس" كان آخر أعمال معتصم النهار تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي؛ إذ تقاسم دور البطولة مع النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، مسلسل "نفس" من تأليف إيمان السعيد، وإخراج إيلي السمعان، ويُعَد نافذة على قضايا الحب والتضحيات العاطفية، وكيف تؤثر الصراعات النفسية والاجتماعية في شخصياته.

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