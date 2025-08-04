محمد رمضان يشيد بأحمد سعد في حفله: عنصر أساسي في مسلسلاتي... وظهور رامي صبري

أجواء مميزة بحفل أحمد سعد في مراسي ومفاجآت على المسرح

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محمد رمضان: أحمد سعد شرط أساسي في أعمالي

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"بيستهبل" .. أحدث ألبومات أحمد سعد

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:11 مساءً - أحيا المطربحفلًا غنائيًا كبيرًا في الساحل الشمالي، والذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي"، وخلال الحفل أشعل سعد المسرح وحماس الجمهور بباقة من أجمل أغانيه، كما استقبل عددًا من النجوم على المسرح كان من بينهم المطربوالفنانيواصل المطربنجاحاته بإحياء حفلات ضخمة ضمن فعاليات مهرجان مراسي بالساحل الشمالي، وكان آخرها الحفل الذي أقامه بمناسبة افتتاح أحد المنتجعات هناك، والذي قدم خلاله باقة من أجمل أغانيه منها "ياليالي، اليوم الحلو ده، اختياراتي، وسع وسع، بحبك يا صاحبي، الملوك، سايرينا يا دنيا"، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد أغنية "بطة" و"مكسرات"، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.وقد ضم حفلعددًا من المفاجآت كان من بينها، تواجد المطرب، والذي استقبله سعد على المسرح وتشاركا معًا غناء أغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.كما تواجد في الحفل أيضًا الفنان، والذي استقبلهبحفاوة على المسرح، ومن جهته أشاد رمضان بصوت سعد وعبر عن مدى حبه له وعمق علاقتهما قائلًا: " أحمد سعد أخويا ورفيق رحلتي، وعايز أقول حاجة.. أنه شرط في كل مسلسل أعمله إنه هو اللي يغني التتر، لأنه أقوى وأحسن وأفضل صوت مصري عظيم".اطلعوا على بداية جديدة..أحمد سعد يفاجيء الجمهور بتوديعه للتاتوطرح الفنانأغاني ألبومه الجديد "بيستهبل"، حيث طرح سعد 5 أغاني بشكل متتالٍ على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، وأطلق عليهم اسم "الوش الأول"، وجاء طرح الألبوم بشكل سريع بعد تعاقد سعد مع شركة ڤيرال ويف لتوزيع الألبوم عالميًا وبطريقة أكثر احترافية.والأغاني هي "بيستهيل" وهي عنوان الألبوم، من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس وإخراج الكليب طه التونسي، وفي لفتة طريفة في مقدمة الأغنية، كتب أحمد سعد على التتر، تم تصوير هذه الأغنية قبل اختراع الذكاء الاصطناعي والذكاء عموماً.ثاني أغاني الألبوم التي أطلقها، "أخويا" والتي ظهر فيها شقيقه الفنانفي كليب الأغنية، ليكون تعاون جديد بين الفنانين بعد عدد كبير من الأغاني التي قدمهالمسلسلات وأفلام شقيقه عمرو، والأغنية من كلمات فلبينو وألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس.ثم طرحثالث أغاني الألبوم وتحمل اسم "مكسرات" والتي قدمها سعد على طريقة الفيديو كليب بالطابع الصيفي الرشيق التي يتناسب مع الأجواء التي نعيشها في الوقت الحالي، والأغنية من كلمات حازم إكس وألحان أحمد طارق يحيى وحازم إكس وتوزيع أحمد طارق يحيى وفلسطيني وميكس هاني محروس، والكليب من إخراج طه التونسي.رابع أغاني ألبوم "بيستهبل" جاءت ديو مع الفنانة روبي باسم "تاني" التي تعيد النجاح بين سعد وروبي، بعد أغنية "يا ليالي" التي غناها الثنائي وبدأ الكليب بموقف طريف حين التقىبالفنانة روبي في لوكيشن تصوير قائلاً لها: "تاني"، والأغنية أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد.وجاءت خامسأغاني الألبوم وآخرها في المرحلة الأولى، بعنوان "بطة" الأغنية طرحها سعد على طريقة الفيديو كليب واستخدم فيها الجرافيك لإظهار "البط" بشكل كوميدي خلال الأغنية الجديدة التي قدمها بالإيقاع الراقص، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس والكليب من إخراج طه التونسي.قد يعجبكم الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».