عبد المجيد عبدالله يطلق أغنية جديدة بعنوان يا روح الدار

حفل قادم لعبد المجيد عبد الله بالكويت

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:11 مساءً - طرح الفنان عبدالمجيد عبدالله أحدث أغانيه بعنوان "يا روح الدار" عبر "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، والأغنية من كلمات نبض، وألحان أحمد الهرمي ومن إنتاج روتانا.وشارك حساب "روتانا موسيقى" على حسابها الرسمي بالإنستغرام مقطعاً من أغنية عبد المجيد عبدالله "يا روح الدار"، وعلق وكتب: "غرامك يجري بدمي، جديد الفنان الكبير ‫عبدالمجيد عبدالله، يا روح الدار".وتقول كلمات الأغنيةيا روح الدار وأنفاس القصيد ونسمة الأشعاريا حلمي الأول اللي عشت فيه وحلمي الآتيحبيبة قلبي اللي تعزف بـ قلبي لحن وأوتارعلى خطواتها وأنفاسها تعزف كتاباتيتعالي يا بعد روح المدينة والبشر والدارتعالي واسكني في وسط صدري واسكني ذاتيأحبك وأعشقك واخترتك وقلبي هو المختاريا طيب الحظ في قربك ويا طيب اختياراتيأحبك كثر ما رفرف جناح العشق فيك وطاروأحبك كثر ما مرت طيوفك في خيالاتيوأحبك كثر ما في طلتك حب ورضى وأنواروأحبك كثر ما وجهت لك كل اتجاهاتيوأحبك كثر ماهب الهوى الغربي على الأشجاروأحبك كثر ما سارت على لقياك خطواتيلو أخسر كل هالدنيا و أهلها أنتِ الأقدارأنا اللي منتصر في شوفتك يا أغلى انتصاراتيغرامك يجري بـ دمي مثل ما تجري الأنهارووجودك يحيي عروق الغلا ويلملم شتاتيمن اللي ما تغار ان شافتك؟ حتى النجوم تغارفي عتم الليل يسطع نور وجهك فالدجى العاتييقولون العمر مشوار وأنتِ غاية المشوارلآخر يوم في عمري و قربك كل غاياتيمعك وأعاهدك ما أخون حبك والعهود كبارهذا عهد الوفاء مني و هذي أعذب أبياتيويستعد الفنانلإحياء حفل في دولة الكويت وذلك في تاريخ 25 من سبتمبر 2025، بقيادة الفرقة الموسيقية والمايسترو وليد فايد من تنظيم إيفنتكوم، وهي شركة متخصصة بإنتاج وتنفيذ البرامج الفنية وإدارة الحفلات والمهرجانات، أما الإشراف الفني؛ فسيكون لروتانا.

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