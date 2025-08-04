عبد المجيد عبدالله يطلق أغنية جديدة بعنوان يا روح الدار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:11 مساءً - طرح الفنان عبدالمجيد عبدالله أحدث أغانيه بعنوان "يا روح الدار" عبر "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، والأغنية من كلمات نبض، وألحان أحمد الهرمي ومن إنتاج روتانا.
وشارك حساب "روتانا موسيقى" على حسابها الرسمي بالإنستغرام مقطعاً من أغنية عبد المجيد عبدالله "يا روح الدار"، وعلق وكتب: "غرامك يجري بدمي، جديد الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، يا روح الدار".
وتقول كلمات الأغنية
يا روح الدار وأنفاس القصيد ونسمة الأشعار
يا حلمي الأول اللي عشت فيه وحلمي الآتي
حبيبة قلبي اللي تعزف بـ قلبي لحن وأوتار
على خطواتها وأنفاسها تعزف كتاباتي
تعالي يا بعد روح المدينة والبشر والدار
تعالي واسكني في وسط صدري واسكني ذاتي
أحبك وأعشقك واخترتك وقلبي هو المختار
يا طيب الحظ في قربك ويا طيب اختياراتي
أحبك كثر ما رفرف جناح العشق فيك وطار
وأحبك كثر ما مرت طيوفك في خيالاتي
وأحبك كثر ما في طلتك حب ورضى وأنوار
وأحبك كثر ما وجهت لك كل اتجاهاتي
وأحبك كثر ماهب الهوى الغربي على الأشجار
وأحبك كثر ما سارت على لقياك خطواتي
لو أخسر كل هالدنيا و أهلها أنتِ الأقدار
أنا اللي منتصر في شوفتك يا أغلى انتصاراتي
غرامك يجري بـ دمي مثل ما تجري الأنهار
ووجودك يحيي عروق الغلا ويلملم شتاتي
من اللي ما تغار ان شافتك؟ حتى النجوم تغار
في عتم الليل يسطع نور وجهك فالدجى العاتي
يقولون العمر مشوار وأنتِ غاية المشوار
لآخر يوم في عمري و قربك كل غاياتي
معك وأعاهدك ما أخون حبك والعهود كبار
هذا عهد الوفاء مني و هذي أعذب أبياتي
وشارك حساب "روتانا موسيقى" على حسابها الرسمي بالإنستغرام مقطعاً من أغنية عبد المجيد عبدالله "يا روح الدار"، وعلق وكتب: "غرامك يجري بدمي، جديد الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، يا روح الدار".
وتقول كلمات الأغنية
يا روح الدار وأنفاس القصيد ونسمة الأشعار
يا حلمي الأول اللي عشت فيه وحلمي الآتي
حبيبة قلبي اللي تعزف بـ قلبي لحن وأوتار
على خطواتها وأنفاسها تعزف كتاباتي
تعالي يا بعد روح المدينة والبشر والدار
تعالي واسكني في وسط صدري واسكني ذاتي
أحبك وأعشقك واخترتك وقلبي هو المختار
يا طيب الحظ في قربك ويا طيب اختياراتي
أحبك كثر ما رفرف جناح العشق فيك وطار
وأحبك كثر ما مرت طيوفك في خيالاتي
وأحبك كثر ما في طلتك حب ورضى وأنوار
وأحبك كثر ما وجهت لك كل اتجاهاتي
وأحبك كثر ماهب الهوى الغربي على الأشجار
وأحبك كثر ما سارت على لقياك خطواتي
لو أخسر كل هالدنيا و أهلها أنتِ الأقدار
أنا اللي منتصر في شوفتك يا أغلى انتصاراتي
غرامك يجري بـ دمي مثل ما تجري الأنهار
ووجودك يحيي عروق الغلا ويلملم شتاتي
من اللي ما تغار ان شافتك؟ حتى النجوم تغار
في عتم الليل يسطع نور وجهك فالدجى العاتي
يقولون العمر مشوار وأنتِ غاية المشوار
لآخر يوم في عمري و قربك كل غاياتي
معك وأعاهدك ما أخون حبك والعهود كبار
هذا عهد الوفاء مني و هذي أعذب أبياتي
حفل قادم لعبد المجيد عبد الله بالكويتويستعد الفنان عبد المجيد عبد الله لإحياء حفل في دولة الكويت وذلك في تاريخ 25 من سبتمبر 2025، بقيادة الفرقة الموسيقية والمايسترو وليد فايد من تنظيم إيفنتكوم، وهي شركة متخصصة بإنتاج وتنفيذ البرامج الفنية وإدارة الحفلات والمهرجانات، أما الإشراف الفني؛ فسيكون لروتانا.
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