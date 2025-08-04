هنا الزاهد تنجو من الموت غرقا بأعجوبة.. فما القصة؟! 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:11 مساءً - تعيش الفنانة هنا الزاهد انتعاشة فنية كبيرة، كان آخرها تألقها في فيلم "الشاطر" مع النجم أمير كرارة؛ والذي يُعرض حالياً بجميع دور العرض المصرية والخليجية. وقد كشفت هنا عن تعرضها للموت ونجاتها بأعجوبة أثناء تصوير أحد مشاهدها بالفيلم.
حيث قالت هنا: "كان فيه المفروض مشهد في الفيلم تحت المياه، فأنا كنت بطفو على طول، ما بلحقش، هو المفروض يصورني من تحت، فعملولي إيه بقى جابولي حديد تقلات، حطوهم، والله العظيم، بس أنا كنت بطفو بسرعة جداً"؛ ليضيف مصطفى غريب أن جميعهم كانوا خائفين من المشهد باستثناء الفنان أمير كرارة.
وليوضح كرارة تفاصيل المشهد، قائلاً: "كانوا لابسين لبس، فاللبس بيرفعهم من على الماية، والغطاسين اللي معانا كانوا محترفين، كانوا بالأنابيب والأكسجين، واقفين تحت في المية مستنينا، فالموضوع مافيهوش أي خوف خالص، بس هنا كان عندها خوف من قبل المشهد".
ولترد هنا: "بس أنا غرقت، فاكريني بعوم أنا ما كنتش بعوم، أنا كنت بغرق، أنا ما بطلعش، هو التقل تقيل قوي، فما بطلعش، أنا بموت جوة المشهد، هو في الحاجات دي بيحطوا تقلات حديد في جيوب البنطلون عشان بس تنزلك شوية، ثبتني قوي، وأنا عايزة آخد نفسي، مش عارفة آخد نفسي، بس الحمد لله يعني عدت، وعشت عادي الحمد لله".
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العمل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد الجندي، وكريم يوسف. ومن بطولة: الفنان أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، خالد الصاوي، أحمد عصام السيد، شيرين رضا، معتز التوني، تميم يونس، محمد عبدالرحمن، أحمد مكي.
والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي. وتأليف بيتر ميمي وأحمد حسني. ومن بطولة: الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، هنا الزاهد.
وفيلم "ريستارت" من إﺧﺮاﺝ سارة وفيق. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر. ومن بطولة: الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميمي جمال.
وتدور أحداثه عندما يحلُم "محمد" وهو فني صيانة هواتف بسيط، بالزواج من حبيبته المؤثرة على مواقع التواصل "عفاف"، ويجدان أن الحل الوحيد لتحقيق حُلمهما هو المال؛ فيقرران التعاون مع عائلتيهما لملاحقة الشهرة، وتتوالى الأحداث.
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هنا الزاهد: ربطوني بالحديد تحت الماء وغرقتخلال حلول الفنانة هنا الزاهد وأبطال عمل فيلم "الشاطر" النجم أمير كرارة ومصطفى غريب، ضيوف برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية"، كشفت هنا عن تعرضها للموت أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم تحت الماء؛ والذي كاد يودي بحياتها.
حيث قالت هنا: "كان فيه المفروض مشهد في الفيلم تحت المياه، فأنا كنت بطفو على طول، ما بلحقش، هو المفروض يصورني من تحت، فعملولي إيه بقى جابولي حديد تقلات، حطوهم، والله العظيم، بس أنا كنت بطفو بسرعة جداً"؛ ليضيف مصطفى غريب أن جميعهم كانوا خائفين من المشهد باستثناء الفنان أمير كرارة.
وليوضح كرارة تفاصيل المشهد، قائلاً: "كانوا لابسين لبس، فاللبس بيرفعهم من على الماية، والغطاسين اللي معانا كانوا محترفين، كانوا بالأنابيب والأكسجين، واقفين تحت في المية مستنينا، فالموضوع مافيهوش أي خوف خالص، بس هنا كان عندها خوف من قبل المشهد".
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ولترد هنا: "بس أنا غرقت، فاكريني بعوم أنا ما كنتش بعوم، أنا كنت بغرق، أنا ما بطلعش، هو التقل تقيل قوي، فما بطلعش، أنا بموت جوة المشهد، هو في الحاجات دي بيحطوا تقلات حديد في جيوب البنطلون عشان بس تنزلك شوية، ثبتني قوي، وأنا عايزة آخد نفسي، مش عارفة آخد نفسي، بس الحمد لله يعني عدت، وعشت عادي الحمد لله".
اطلعوا على هنا الزاهد لـ«الخليج 365»: أتمنى أن يحب جمهور الرياض فيلم "الشاطر" وجديدي القادم مسلسل مختلف
فيلم "الشاطر"تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي؛ حيث يسافر "أدهم الشاطر"، الذي يجسد دوره النجم أمير كرارة، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب. يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرب "فتوح"، الذي يؤدي دوره الفنان مصطفى غريب؛ حيث يواجهان معاً سلسلة من المواقف غير المتوقعة، وفي تركيا، يتعرف "أدهم" على "كارمن"، التي تؤدي شخصيتها الفنانة هنا الزاهد، وتشكّل هذه المعرفة نقطة تحول في حياته.
العمل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد الجندي، وكريم يوسف. ومن بطولة: الفنان أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، خالد الصاوي، أحمد عصام السيد، شيرين رضا، معتز التوني، تميم يونس، محمد عبدالرحمن، أحمد مكي.
https://www.instagram.com/reel/DL2XAN_KM4F/
آخر أفلام الفنانة هنا الزاهدوكان آخر أفلام عُرض للفنانة هنا الزاهد "المشروع إكس"، وتدور أحداثه عندما يعمل عالم آثار على مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم؛ فيدخل بعدها في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها، ويتقاطع طريقه مع عدة أشخاص وتتوالى الأحداث.
والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي. وتأليف بيتر ميمي وأحمد حسني. ومن بطولة: الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، هنا الزاهد.
وفيلم "ريستارت" من إﺧﺮاﺝ سارة وفيق. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر. ومن بطولة: الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميمي جمال.
وتدور أحداثه عندما يحلُم "محمد" وهو فني صيانة هواتف بسيط، بالزواج من حبيبته المؤثرة على مواقع التواصل "عفاف"، ويجدان أن الحل الوحيد لتحقيق حُلمهما هو المال؛ فيقرران التعاون مع عائلتيهما لملاحقة الشهرة، وتتوالى الأحداث.
قد يعجبكم هنا الزاهد لـ"الخليج 365": "كراميلا" بعيدة تماماً عني.. و"الشاطر" تجربة استثنائية
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»