هنا الزاهد تنجو من الموت غرقا بأعجوبة.. فما القصة؟! 

هنا الزاهد: ربطوني بالحديد تحت الماء وغرقت

View this post on Instagram A post shared by العربية مصر (@alarabiya_egy)

فيلم "الشاطر"

https://www.instagram.com/reel/DL2XAN_KM4F/

آخر أفلام الفنانة هنا الزاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:11 مساءً - تعيش الفنانةانتعاشة فنية كبيرة، كان آخرها تألقها في فيلم "" مع النجم؛ والذي يُعرض حالياً بجميع دور العرض المصرية والخليجية. وقد كشفت هنا عن تعرضها للموت ونجاتها بأعجوبة أثناء تصوير أحد مشاهدها بالفيلم.خلال حلول الفنانةوأبطال عمل فيلم "" النجم، ضيوف برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية"، كشفت هنا عن تعرضها للموت أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم تحت الماء؛ والذي كاد يودي بحياتها.حيث قالت هنا: "كان فيه المفروض مشهد في الفيلم تحت المياه، فأنا كنت بطفو على طول، ما بلحقش، هو المفروض يصورني من تحت، فعملولي إيه بقى جابولي حديد تقلات، حطوهم، والله العظيم، بس أنا كنت بطفو بسرعة جداً"؛ ليضيف مصطفى غريب أن جميعهم كانوا خائفين من المشهد باستثناء الفنان أمير كرارة.وليوضح كرارة تفاصيل المشهد، قائلاً: "كانوا لابسين لبس، فاللبس بيرفعهم من على الماية، والغطاسين اللي معانا كانوا محترفين، كانوا بالأنابيب والأكسجين، واقفين تحت في المية مستنينا، فالموضوع مافيهوش أي خوف خالص، بس هنا كان عندها خوف من قبل المشهد".ولترد هنا: "بس أنا غرقت، فاكريني بعوم أنا ما كنتش بعوم، أنا كنت بغرق، أنا ما بطلعش، هو التقل تقيل قوي، فما بطلعش، أنا بموت جوة المشهد، هو في الحاجات دي بيحطوا تقلات حديد في جيوب البنطلون عشان بس تنزلك شوية، ثبتني قوي، وأنا عايزة آخد نفسي، مش عارفة آخد نفسي، بس الحمد لله يعني عدت، وعشت عادي الحمد لله".اطلعوا على هنا الزاهد لـ«الخليج 365»: أتمنى أن يحب جمهور الرياض فيلم "الشاطر" وجديدي القادم مسلسل مختلفتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي؛ حيث يسافر "أدهم الشاطر"، الذي يجسد دوره النجم، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب. يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرب "فتوح"، الذي يؤدي دوره الفنان مصطفى غريب؛ حيث يواجهان معاً سلسلة من المواقف غير المتوقعة، وفي تركيا، يتعرف "أدهم" على "كارمن"، التي تؤدي شخصيتها الفنانة هنا الزاهد، وتشكّل هذه المعرفة نقطة تحول في حياته.العمل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد الجندي، وكريم يوسف. ومن بطولة: الفنان، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، خالد الصاوي، أحمد عصام السيد، شيرين رضا، معتز التوني، تميم يونس، محمد عبدالرحمن، أحمد مكي.وكان آخر أفلام عُرض للفنانة"، وتدور أحداثه عندما يعمل عالم آثار على مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم؛ فيدخل بعدها في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها، ويتقاطع طريقه مع عدة أشخاص وتتوالى الأحداث.والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي. وتأليف بيتر ميمي وأحمد حسني. ومن بطولة: الفنان، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، هنا الزاهد.وفيلم "" من إﺧﺮاﺝ سارة وفيق. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر. ومن بطولة: الفنان تامر حسني،، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميمي جمال.وتدور أحداثه عندما يحلُم "محمد" وهو فني صيانة هواتف بسيط، بالزواج من حبيبته المؤثرة على مواقع التواصل "عفاف"، ويجدان أن الحل الوحيد لتحقيق حُلمهما هو المال؛ فيقرران التعاون مع عائلتيهما لملاحقة الشهرة، وتتوالى الأحداث.قد يعجبكم هنا الزاهد لـ"الخليج 365": "كراميلا" بعيدة تماماً عني.. و"الشاطر" تجربة استثنائيةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»