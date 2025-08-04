سحر حسين تكشف عن مسلسلها القادم عايلة مايلة

أبطال مسلسل "عائلة مايلة "

آخر 4 أعمال قدمتها سحر حسين

فيديو من ستوري انستغرام الفنانة سحر حسين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:11 مساءً - كشفت الفنانةمن خلال فيديو نشرته عبر استوري الإنستغرام الخاص بها عن استعدادها لتصوير مسلسل قادم بعنوان ""، وشاركت متابعيها وجمهورها لقطات لعدد من الفنانين والفنانات المشاركين لها بالعمل وهم يقرأون نص المسلسل، والذي من المقرر عرضه بالموسم الرمضان القادم 2026، ولم تعلق سحر على الفيديو اكتفت بكتابة اسم العمل فقط .ومسلسل "عايلة مايلة" يضم نخبة من نجوم الفن من أبرزهم الفنان أحمد الجسمي، سحر حسين، صمود المؤمن، سماح، أسامة المزعل، حصة النبهان ميثم بدر، خالد الصراف، شملان المجيبل، محمد المنصوري، زهراء دهراب. وهو من تأليف عثمان الشطي ومن إخراج فهد الشطي .وكان آخر أربعة أعمال قدمتها الفنانةالفترة الماضية هي مسرحية مسرحية "خوات سندريلا" استعراضية كوميدية، عرضت بالكويت على مسرح الكشافة بحولي، وهي من تأليفها ومن إخراج يوسف الحشاش ومحمد الحملي، ومن بطولة كلّ من الفنانة سحر حسين، مرام البلوشي، فتات سلطان، شملان العميري، محمد الحسيني، عبدالوهاب الدويسان.ومسرحية "بينوكيو"، من بطولتها، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، منهم خالد بن حسين، ليالي دهراب، غرور صفر، أحمد بن حسين، طلال باسم، شملان العميري، عبدالله الخضر، عبدالعزيز العنزي، عبدالرحمن الخراز، عبدالله وليد، جاسم ذياب.وهي من تأليف الكاتب جاسم الجلاهمة، إدارة عذاري العواد، إخراج يوسف البغلي، وقُدمت عروضها على مسرح نقابة العمال، ميدان حولي.كما سبقها عمل مسرحي أيضاً، قُدم بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان "المنخفض ياي"، وهي من تنظيم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بالتعاون مع مركز الفجيرة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة، وهي من بطولة الفنانة سحر حسين وهند البلوشي.أما آخر عمل درامي عُرض للفنانة سحر حسين هو مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، من إخراج علي العلي، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، وأحمد إيراج.

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