الايام القليلة المقبلة حاسمة في وضع انغام الصحّي ومحمود سعد يطلب الدّعاء لها

لا تزال الحالة الصّحّيّة للفنّانة المصريّة أنغام محطّ اهتمام جمهورها، بعدما كشف الإعلاميّ المصريّ محمود سعد، الصّديق المقرّب لها، عن معاناتها آلامًا شديدة عقب خضوعها مؤخّرًا لعمليّة دقيقة في البنكرياس.

وأوضح “سعد”، في بثّ مباشر عبر “فيسبوك”، أنّ أنغام ما زالت ترقد في المستشفى حتّى نهاية الأسبوع وأنّ الأيّام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في وضعها الصّحّيّ.

وكتب محمود سعد، في منشور آخر: “أطمئنُّ إلى أنغام كلّ يوم منها أو من عمر ابنها.. هي ما زالت “تعبانة” وعندها ألم شديد.. هي ستظلّ في المستشفى لآخر الأسبوع إن شاء الله فادعوا لها حتّى تعبر هذه الازمة الصّحّيّة العنيفة”.

كما طمأن الجمهور إلى أنّ حالتها رغم صعوبتها ليست خطيرة، مشيرًا إلى أنّها محاطة برعاية أبنائها وأصدقائها، في ظلّ الأخبار المغلوطة الّتي تُنشر عنها.

نذكر أنّ محمود سعد، كان قد أوضح سابقًا أنّ أنغام، خضعت في ميونخ المانيا، لعمليّة منظار لإزالة كيس حميد على البنكرياس وبقي جزءٌ بسيط منه يحتاج متابعة، مؤكّدًا أنّ حالتها مستقرّة رغم بعض الآلام.