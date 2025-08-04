طلاق مفاجئ يهزّ عائلة إلهام شاهين

تداولت مواقع التّواصل خلال السّاعات الماضية أنباء عن انفصال مدير التّصوير محمود شاهين، ابن شقيق الممثّلة المصريّة إلهام شاهين، عن زوجته مها جبريل وذلك بعد زواج لم يُكمل عامه الأوّل.

ورغم عدم صدور تأكيد رسميّ من الطّرفَين، لاحظنا بجولة سريعة على حساب محمود شاهين، على “إنستغرام” أنّه أزال جميع الصّور الّتي جمعته بزوجته، بما في ذلك صور الزّفاف واللقطات الشّخصيّة.

يُذكر أنّ زواج الثّنائي الّذي تمّ في سبتمبر الماضي، جاء بعد قصّة حب استمرّت نحو أربع سنوات وتكلّل بحفل زفاف مميّز ومثير للجدل، أثار تفاعلًا بين المتابعين عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.