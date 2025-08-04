انطلاق عرض أول مسرحية سعودية في تاريخ مهرجان “فرينج” الدولي بالعاصمة الإسكتلندية

انطلق عرض المسرحية السعودية “طوق” للمخرج فهد الدوسري، ضمن فعاليات مهرجان “فرينج” العالمي في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، والتي تستمر حتى الخامس من آب/أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، في محطة جديدة تُضاف إلى مسار الحضور الثقافي السعودي المتنامي على الساحة المسرحية الدولية.

ويأتي هذا العرض ضمن مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية في المهرجان العريق الذي يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، ويُقام هذا العام تحت شعار “Voices of the World Stage” احتفاءً بالتنوع الثقافي، حيث يجمع ٣٣٥٠ عرضاً فنياً يقدّمها ٢٠٠٠ فنان دولي من ٢٥٦ دولة من مختلف أنحاء العالم.

«طوق» مسرحية سعودية تدور أحداثها في مكتب كئيب، حيث يقضي الموظفون أيامهم كأنهم على وضعية التشغيل الآلي. في أحد الأيام، يفقد “فوزي”، رئيس القسم، أعصابه فجأة، ويقف على الطاولة ليكسر الصمت بانفجار بائس يتساءل فيه عن جدوى هذه الحياة المتكررة. لكن لا شيء يتغير. يعود الزمن إلى بدايته، تتكرر الأحاديث نفسها، ويعود الصمت ذاته، في دورة لا نهاية لها تحاصر الجميع. ليست «طوق» مجرد دراما مكتبية، بل مرآة تعكس الحياة المعاصرة: تكشف عن رتابة الروتين، ومخاوفنا الصامتة، والأقفاص غير المرئية التي نعيش فيها، وتطرح سؤالاً جوهرياً: ما الذي يلزم لكسر هذا الطوق؟

ويشارك في بطولة العمل كل من: أحمد الذكر الله، فاطمة الجشي، مريم حسين، عبدالعزيز الزياني، خالد الهويدي، وشهاب الشهاب، ويُعرض العمل ضمن برنامج “ستار” التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية، والهادف إلى دعم الإنتاج المسرحي المحلي وتحفيز المواهب السعودية الشابة.

وصرّح الدوسري بأن العرض يُقدم اليوم في نسخة مخصصة للجمهور الأوروبي، حيث تمّت ترجمته إلى اللغة الإنكليزية، بما يتيح تواصلاً أعمق مع جمهور المهرجان المتنوع. وأضاف: “مشاركة المملكة في إدنبرة هي تأكيد على أن المسرح السعودي لم يعد محليًا فقط، بل أصبح جزءًا من الحوار الفني العالمي.”

الجدير بالذكر أن مسرحية “طوق” حازت جائزة أفضل عرض معاصر في مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية عام ٢٠٢٤، كما شاركت مؤخرًا في مهرجان أفينيون الفرنسي العريق في دورته الـ٧٩، ضمن عروض مخصصة للاحتفاء باللغة العربية.

هذا ويُقام مهرجان “فرينج” سنويًا خلال شهر أغسطس في العاصمة الإسكتلندية، وهو مهرجان للفنون الأدائية يمتدّ لثلاثة أسابيع، ويعود تاريخه إلى عام ١٩٤٧ حين قرّرت ثمانية فرق مسرحية تقديم عروضها بشكل مستقل على هامش مهرجان إدنبرة الدولي الرسمي، مما أطلق لاحقًا مصطلح “Fringe” الذي أصبح الاسم الرسمي للمهرجان.

وتؤكد مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا الحدث العالمي من خلال مسرحية “طوق” التزامها المستمر بدعم الفنون، وتقديم الرؤية السعودية الثقافية الجديدة التي تجمع بين الأصالة والتطوّر، وتُبرز الطاقة الإبداعية للمواهب السعودية على أهم المنصات العالمية.