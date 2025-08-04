طارق سويد يكشف عن بطلة مسلسله الجديد “Liste De Mariage” والجمهور متحمّس للّقاء المنتظر

كشف الممثّل والكاتب اللبنانيّ طارق سويد عن بطلة مسلسله الجديد “Liste De Mariage” وهي الممثّلة اللبنانيّة ريتا حايك في عمل من إنتاج مَي أبي رعد وإخراج رنا العلم.

في هذا السّياق، كتب “سويد” عبر “إنستغرام”: “خلص سأخبركم، ريتا حايك بطلة مسلسلي الجديد، منفذة الإنتاج الرّائعة مَي أبي رعد الّتي حقّقنا معها نجاحًا كبيرًا بمسلسل “بالقلب”، إخراج رندة العلم الّتي كنت أنتظر أن أرى شخصيّاتي وقصّتي بعيونها. مَن البطل؟ لن أقول الأن، هم أخبروني ألّا أكشف اسمه لكنّكم تحبّونه كثيرًا، سمارة المبدعة الّتي أعشق أن أكتب لها تعود للكوميديا بدور ولا أهضم .. خلص بس هلّقد بخبركن الآن”.

من جهتها، أعادت ريتا حايك المشاركة بالمنشور وعلّقت قائلة: “ورجعنا اجتمعنا”.

من جانبهم أشاد المتابعون، بهذا التّعاون وكتبوا الكثير من التّعليقات الإيجابيّة.

نذكر أنّ طارق سويد كان قد صرّح في وقت سابق لموقع “الخليج 365” أنّ العمل سيُقدّم بصيغة مختلفة، موضحًا أنّ القائمين على المشروع سيكشفون عنها في الوقت المناسب.

بالتّوازي، يواصل طارق سويد كتابة مسلسل درامي جديد بعنوان “هي لحظة”.