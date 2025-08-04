بعد رد أصالة المثير للجدل عن مايا دياب.. الأخيرة تُهاجمها وتهددها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:59 مساءً - على هامش تواجدها مساء أمس الأحد الموافق 3 أغسطس خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF)، ردت الفنانة اللبنانية مايا دياب بقوة على تصريحات المطربة السورية أصالة نصري عنها في المؤتمر الصحفي لمهرجان جرش 2025.

مايا دياب عن أصالة: لا تصون الخبز والملح

خلال تواجد الفنانة مايا دياب بمهرجان بياف، التقت معاها كاميرا موقع " ET بالعربي" ورداً على تصريحات النجمة أصالة المثيرة للجدل بعد سؤالها عن ألبوم مايا دياب، قالت دياب: "أول شيء أريد أن أقول لها إنها إنسانة "بلا بقوى".

وأضافت مايا مهددة لها: "أريد أن أقول لها إن شالله ما يكون عندي أنا وقت لعمل مؤتمر صحفي غير فني وأحكي فيه عن أصالة.. شكراً".

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يذكر أن أصالة خلال مؤتمرها الصحفي الذي أُقيم على هامش حفلها في ختام مهرجان جرش، ردت على سؤال حول سماعها ألبوم مايا دياب الجديد بطريقة مثيرة للجدل، حيث قالت: "مايا دياب نزلت ألبوم!، ألف مبروك.. خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض، أنا أتيت لكم اليوم برغم تعبي وحاولت ما اتأخر".

مايا دياب عن أغنية "حرمت أحبك": عرفت أن أختار

تحدثت مايا دياب خلال تواجدها بالحفل عن أصداء أغنيتها الأخيرة "حرمت أحبك" للفنانة القديرة الراحلة وردة، مؤكدةً أنّ ردود الفعل الإيجابية التي وصلتها من جمهورها في لبنان والخارج، ومن منسّقي الموسيقى العالميين الذين يختارون الأغنية في حفلاتهم، تُشكّل بالنسبة لها مؤشراً واضحاً على النجاح؛ حيث قالت: "راضية كثيراً عن أصداء "حرمت أحبك"، والأغنية بتأخذ مداها حالياً أكثر وأكثر".

وتابعت دياب: "مبسوطة أن كل الموسيقيين العالميين بيلعبوا الأغنية بحفلاتهم، وسعيدة بمحبة الجيل الجديد للأغنية، وذلك نظراً لاستخدامنا نوع الموسيقى الأقرب لهم، وهي أغنية حلوة كثيراً للست وردة الجزائرية، أعتقد عرفت جيداً أن اختار.

من على السجادة الحمراء لمهرجان #بياف، النجمة #مايا_دياب تعبر عن سعادتها الكبيرة بالأصداء الإيجابية لأغنيتها "حرمت أحبك"، التي أعادت تقديمها بصوتها وتوزيع عصري، تكريمًا لإرث الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.@mayadiab @BIAFLebanon #BIAF#BIAF2025 pic.twitter.com/mcED1qY98I — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 3, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)



وقد تألقت مايا دياب بإطلالة ملفتة خلال الحفل؛ حيث ارتدت جامبسوت لامعاً بنقشة "الزيبرا" باللونين الأبيض والأسود، بدون أكمام وتأخذ قصة الصدر على شكل قلب، ومزود بذيل أسود طويل، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة الويفي الناعمة مع غرة على جانبي وجهها، كما اعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها.

مايا دياب تُعيد غناء "حرمت أحبك" لوردة

وكانت المطربة اللبنانية مايا دياب قد أطلقت أغنية "حرمت أحبك" من توزيع هادي شرارة، والتي أعادت فيها توزيع الأغنية الشهيرة، وصورتها بطريقة الفيديو كليب، وهي ليست المرة الأولى لمايا دياب التي تُعيد فيها طرح أغانٍ تنتمي لمطربين معروفين، ومنهم أغنية "حبيبي يا نور العين" لـ عمرو دياب التي قدمها عام 1996، وقدمتها مايا دياب في عام 2018 بمعاونة المغني مساري.

يذكر أن أغنية "حرمت أحبك" طرحتها الراحلة وردة الجزائرية في عام 1993، وكانت من كلمات عمر بطيشة وألحان وتوزيع صلاح الشرنوبي.

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