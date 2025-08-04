هشام نجدي ينتهي من تصوير مسلسل المحامية أول دراما سعودية تكشف الحرب بين العدالة والقلب

أبطال مسلسل "المحامية "

بوستر مسلسل المحامية من حساب الفنان هشام نجدي

مشاركات درامية للفنان هشام نجدي

صورة جمعت هشام نجدي ولبنى عبد العزيز -الصورة من ستوري انستغرام الفنان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:59 مساءً - بعد انتهائه من تصوير مشاهده من مسلسل "" شارك الفنانمتابعيه وجمهوره بوستر العمل والذي ضم نخبة من النجوم، وهو من اخراج جاسم المهنا.ومسلسل "المحامية" هو أول دراما سعودية تكشف الحرب بين العدالة والقلب هو من ﺇﺧﺮاﺝ جاسم المهنا، ومن تأليف نورة العمري، ومن بطولة الفنانة لبنى عبدالعزيز، العنود عبدالحكيم، ليلى مالك، محمد القس، عبدالرحمن نافع، هاشم نجدي، سعد الشطي ومن إنتاج شركة الصدف.وكانت آخر ثلاث مشاركات للفنان هشام نجدي هي مسلسل "أم 44" الذي عرض بالموسم الرمضاني 2025، وهو مسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة الفنانة ليلى عبدالله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي.ودارت أحداث العمل عندما تخوض ثماني نساء في الرابعة والأربعين من العمر العديد من التحديات الحياتية، وتسعى كل واحدة منهن لتعزيز الاستقرار في حياتها على كافة الأصعدة، وتحقيق طموحاتها قبل فوات الأوان.ومسلسل "بيت العنكبوت" من ﺇﺧﺮاﺝ بهاء خداج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد حنش، ومن بطولة الفنان فايز بن جريس، تركي الكريديس، أيمن المطهر، غادة الملا، أصايل محمد، جبران الجبران، ودارت أحداثه حول شقيقين "راشد" و"فيصل" اللذين يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمع "راشد" في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وخاصة عندما تبث "نورة "زوجة "راشد" السم في علاقتهما ببعضهما البعض وتتسبب في وفاة "عبير" زوجة" فيصل".وأيضا مسلسل "دكة العبيد"، وهو من إخراج الأسعد الوسلاتي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري، ومن بطولة الفنان فايز بن جريس، أبكشا بوروال، العنود سعود، هاشم نجدي، نتاشا شوفاني، عبدالله بن حيدر، عبدالله سعيد.ودارت قصة العمل في بداية القرن العشرين، حيث يتناول العمل خمس قصص مؤثرة لشخصيات مختلفة يجمعها شيء واحد ويفرقها أشياء كثيرة، قصة " ذيب" الذي يعشق "لافاني" ويقرر فك أسرها، و"إيزبيلا" التي يختطفها أشخاص وتباع في سوق الرقيق، و"رحمة" التي تفقد أطفالها ويعشقها الجن "لجوي".

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