بالصور- عودة سبايدرمان: بذلة جديدة ومفاجآت من مارفل

بينما يستمتع جمهور مارفل بإصدار سلسلة الأنيميشن الجديدة “عيون واكاندا” (Eyes of Wakanda) على منصّة Disney+ الّتي تسلّط الضّوء على العمليّات السّرّيّة لـ”كلاب الحرب” في عصور مختلفة، انطلقت كاميرات التّصوير لمشروع طال انتظاره: فيلم “Spider-Man: Brand New Day” بعودة رسميّة للممثّل توم هولاند في دور بيتر باركر.

وقد فاجأ هولاند جمهوره بنشر مقطع على منصّاته الاجتماعيّة يُظهر البذلة الجديدة لسبايدرمن، هذا ما أثار موجة واسعة من التّفاعل والإعجاب بين المتابعين، سواء من عشّاق السلسلة القدامى أم الجدد.

وكانت مارفل قد شوّقت الجمهور قبل أيّام بمقطع ترويجيّ قصير يُظهر جزءًا بسيطًا من التّصميم الجديد الّذي بدا كأنّه يستوحي بعض عناصره من البذلة النّهائيّة في فيلم “No Way Home”، إلى جانب لمسات من الزّيّ الكلاسيكيّ الّذي ارتداه توبي ماغواير، خصوصًا في شكل خيوط العنكبوت البارزة.

بفضل مقطع مصوّر من موقع التّصوير في مدينة غلاسكو، اسكتلندا، تمكّن الجمهور أخيرًا من مشاهدة البذلة بالكامل أثناء الحركة. ووفقًا للتّقارير، قرّرت السّتوديوهات الكشف الرّسميّ عن الزّيّ بعد علمها بأنّ هولاند سيصوّر مشاهد من أماكن عامّة، هذا ما قد يؤدي إلى تسريب الصّور من قبل المعجبين به. وجاء القرار تفاديًا لأيّة تكهّنات أو تسريبات غير دقيقة.

الكشف عن البذلة لم يكن المفاجأة الوحيدة، إذ أكّدت وسائل إعلام أميركيّة انضمام مارك رافالو إلى طاقم الفيلم، ليُعيد تمثيل شخصيّة بروس بانر / هالك، بعد شهور من الإشاعات حول عودته. كما ينضمّ الممثّل جون بيرنثال إلى العمل مجدّدًا بدور فرانك كاسل / ذا بانشر، ولكن هذه المرّة على الشّاشة الكبيرة.

حتّى اللحظة، لا تفصيل دقيقًا حول كيفيّة تداخل الشّخصيّات الثّلاث – سبايدرمن، هالك، وبانشر – في الأحداث، لكنّ التّسريبات تشير إلى مشهد حركة ضخم سيجمعهم معًا. أمّا من ناحية الأعداء، فما تزال التّفاصيل محاطة بالسّرّيّة. وهناك توقّعات بظهور شخصيّة “ميستر نيغاتيف” كعدوّ رئيسيّ، لكن لم يُعلن بعد عن الممثّل الّذي سيلعب هذا الدّور. في المقابل، تمّ تأكيد ظهور شخصيّة “سكوربيون” الّتي يمثّلها الممثّل مايكل ماندو، في عودة مرتقبة داخل عالم مارفل السّينمائيّ (MCU).

مع بذلة جديدة، حلفاء غير متوقّعين، وطاقم تمثيليّ يزداد قوّة، يبدو أنّ فيلم “Spider-Man: Brand New Day” سيكون أحد أضخم إصدارات مارفل القادمة. ومن المقرّر إطلاقه في دور العرض حول العالم في الحادي والثّلاثين من يوليو 2026.