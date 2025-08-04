سينتيا خليفة زوجة “سفاّح التّجمّع” مع أحمد الفيشاويّ

تستعدّ الممثّلة اللبنانيّة سينتيا خليفة لبدء تصوير أوّل مشاهدها في فيلم “سفّاح التّجمّع”، من بطولة الممثّل المصري أحمد الفيشاوي.

وتمثّل سينتيا خلال الفيلم شخصيّة لبنى ياقوت، زوجة سفّاح التّجمّع الشّخصيّة المحوريّة في القضيّة المثيرة للجدل، في حين يمثّل أحمد الفيشاويّ شخصيّة كريم سليم، المعروف بلقب سفّاح التّجمّع الّذي قتل ثلاث فتيات في شهر أيار/مايو من العام الماضي وأحدثت قضيّته زلزالا في الرّأي العام وضجّة إعلاميّة كبرى في مصر.

وتقتحم سينتيا خليفة عالم السّينما المصريّة بأولى بطولاتها السّينمائيّة في مصر، ومن المقرّر بدء تصوير مشاهده والإعلان عن باقي طاقم العمل خلال أيّام، والفيلم من تأليف وإخراج محمّد صلاح العزب، ومن إنتاج أحمد السّبكي.

ويأتي فيلم “سفّاح التّجمّع” ضمن انتعاشة فنّيّة تعيشها سينتيا خليفة مؤخّرا تزامنّا مع العديد من الأعمال الدّراميّة المصري ة والعالميّة الّتي تشارك في بطولتها، آخرها مشاركتها في مسلسل “ابن النّادي” مع الممثّل أحمد فهمي الّذي يعرض قريبًا على إحدى المنصّات الرّقميّة.

كما وضعت سينتيا بصمتها في السّينما العالميّة عبر مشاركتها في بطولة فيلم المرّيخ الأبيض “White Mars” مع النّجمة العالمية لوسي هيل، نجمة مسلسل Pretty Little Liars، والفنّان البريطانيّ لوك نيوتن نجم مسلسل نتفليكس الشّهير Bridgerton، إضافة إلى الفنّانة الكنديّة وعارضة الأزياء سابرينا ألبا زوجة النّجم العالميّ إدريس ألبا.

كما يعقب الفيلم مشاركتها في بطولة فيلم الرّعب والإثارة الأمريكيّ Borderline، بصحبة الفنّان البريطانيّ لوسيان لافسكونت نجم مسلسل نتفليكس الشّهير Emily in Paris.