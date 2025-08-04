تغريم أحمد السقا في واقعة سبّ طليقته مها الصغير.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 07:03 مساءً - قررت جهات التحقيق توقيع غرامة مالية قدرها 200 جنيه فقط على الفنان أحمد السقا، بعد بلاغ من طليقته الإعلامية مها الصغير، اتهمته فيه بالاعتداء عليها داخل كومباوند شهير في الشيخ زايد.

التحقيقات اعتبرت الواقعة من الجنح البسيطة التي لا تستدعي الإحالة إلى المحكمة، وأُصدر أمر جنائي بناءً على مواد القانون (من 323 إلى 330) ينص على الاكتفاء بالغرامة من دون عرض المتهم على جلسة محاكمة. مها الصغير تتهم أحمد السقا بالاعتداء عليها بالسب والضرب كانت الإعلامية مها الصغير وسائقها قد حررا محضراً بقسم شرطة أول أكتوبر، اتهما فيه الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب، وذلك داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحسب ما ورد في المحضر الذي حررته الإعلامية مها الصغير وسائقها، تضمن البلاغ مطاردتها من قبل طليقها الفنان أحمد السقا بسيارته، وملاحقتها وقطع عليها الطريق داخل الكمبوند، ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود أحمد السقا مجدداً ليعتدي عليها بالضرب، وتعدى أيضاً على السائق عند تدخله.

وقد أمرت جهات التحقيق، بنيابة السادس من أكتوبر، بصرف مها الصغير وسائقها من مقر التحقيقات، بعد الاستماع لأقوالهما في واقعة التعدي عليها من الفنان أحمد السقا أمام المارة.

وتباشر نيابة السادس من أكتوبر التحقيقات في بلاغ الإعلامية مها الصغير وسائقها، ويتهمان فيه الفنان أحمد السقا باعتراض طريقهما بمحيط كمباوند شهير، واتهماه بالتعدي عليهما بالضرب والسب.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

اطلعوا على.. ياسين السقا يوجّه رسالة لوالده: ربنا كبير فما القصة؟ استدعاء أحمد السقا للاستماع لأقواله أمام النيابة العامة في السياق ذاته، استدعت جهات التحقيق المختصة الفنان أحمد السقا للاستماع لأقواله في الواقعة، وقد أخلت النيابة وقتها سبيل الفنان المصري أحمد السقا، بكفالة خمسة آلاف جنيه، بعد استدعائه وسماع أقواله في اتهام طليقته له بالاعتداء عليها وعلى سائقها. أحمد السقا: "لم أعتدِ على مها الصغير" ومن خلال البيان الذي صدر من جهات التحقيق، نفى الفنان أحمد السقا أمام هيئة النيابة الموقرة التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن الواقعة "أُخرجت عن سياقها"، وأنه لم يكن في نيته التعدي على أحد، بل حاول فقط الحديث مع طليقته مها الصغير بخصوص أمر عائلي يخصهما وأولادهما، بعد أن تجاهلت اتصالاته المتكررة، وفقاً لأقواله.

وأضاف السقا في أقواله أنه فوجئ بوجود السائق يشارك في الحديث بطريقة وصفها بـ"غير مناسبة"، ما أدى إلى احتدام الموقف، مبرراً موقفه بأن تصرفه نابع من حرصه على مصلحة أولاده، مشيراً إلى أنه لم يوجّه أي إهانات عمدية، ولم يقم بالاعتداء بدنياً، مؤكداً أن السائق ادّعى واقعة الضرب لتضخيم الموقف، ومحاولة تصوير الحادث على غير حقيقته.

وأشار إلى أن وجوده في الطريق كان مصادفة، وأنه لم يتربص أو يخطط لاعتراض السيارة، بل صادف رؤيته لها، فقرر الحديث مع طليقته بشأن بعض الأمور الأسرية، مؤكداً أن الخلاف شخصي، ولم يكن يستدعي تصعيده إلى مستوى الاتهامات القانونية.



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