ميرنا جميل تكشف عن أمنيتها الفنية وتعترف بعشقها الكبير للمانجو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 07:03 مساءً - فتحت الفنانة ميرنا جميل قلبها للإعلامية إسعاد يونس، خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" عبر شاشة dmc، حيث تحدثت بصراحة عن قلة ظهورها في الأعمال الفنية مؤخراً، مؤكدة أنها تتعمد الغياب حين لا تجد الدور الذي يستحق من خلاله الظهور.

الانتشار ليس الهدف

ميرنا جميل أوضحت أنها تفضّل التأني في اختياراتها على حساب الحضور الكثيف، مشيرة إلى أن الانتشار السريع لا يشغلها بقدر ما يشغلها ترك أثر حقيقي لدى الجمهور.

وأضافت أن تصنيفها كممثلة كوميدية؛ جاء بسبب طبيعة الأعمال التي شاركت فيها في بداياتها، والتي لاقت تفاعلاً جماهيرياً.

الكوميديا لا تكفي

رغم نجاحها في الكوميديا، أكدت ميرنا أنها لا تسعى لأن تكون مجرد "الفتاة اللطيفة" في عمل كوميدي، بل تبحث عن أدوار تضيف قيمة وتتيح لها إبراز شخصيتها، مستشهدة بعدة شخصيات جسدتها، مثل "أحلام" في البيت بيتي، و"إخلاص" في جمجوم وبم بم، و"سامية حلويات" في بيت الرفاعي.

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أمنية فنية

وفي لحظة امتزجت فيها الصراحة بالعفوية، أعربت ميرنا جميل عن أمنيتها الفنية، قائلة إنها تحب الكوميديا، إلا أنها تتمنى من أعماق قلبها أن يمنحها أحد المخرجين أو المخرجات الفرصة لتجسيد شخصية الفتاة الهادئة والرومانسية، تلك التي قد تمضي ساعات في الرسم داخل غرفتها، بعيداً عن الصخب والضجيج.

وكشفت عن عرض فني تلقته مؤخراً لأداء دور قريب من هذا الطابع، معربة عن أملها في أن يرى المشروع النور خلال موسم رمضان المقبل، وأن يكون بمثابة خطوة مفصلية في مسيرتها الفنية؛ تنقلها إلى مساحات جديدة من الأداء والتنوع.

جانب آخر

بعيداً عن أجواء الفن والكاميرا، كشفت الفنانة ميرنا جميل جانباً طريفاً من حياتها الشخصية، حيث تحدثت بحب ومرح عن عشقها الكبير لفاكهة المانجو، ووصفت علاقتها بها بأنها "علاقة خاصة وممتدة منذ الطفولة"، مشيرة إلى أنها تعد بالنسبة لها أكثر من مجرد فاكهة، بل "طقس من طقوس السعادة".

وأضافت ضاحكة: "المانجو بالنسبة لي حكاية، أحبها جداً وآكلها بطرق غريبة، ولي طقوسي الخاصة، وعادةً ما أستمتع بها بعيداً عن أعين الآخرين".

وأكدت أن المانجو المصرية لا تضاهيها أي فاكهة أخرى في العالم، مختتمة حديثها بالقول: "هي ببساطة فاكهتي المفضلة، ومصدر سعادتي البسيطة".



ميرنا جميل تواصل تصوير مسلسل "اللعبة 5"

على جانب آخر، تواصل النجمة ميرنا جميل تصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، وذلك بمشاركة كل من الفنان هشام ماجد، شيكو، مي كساب، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد ثروت، حسام داغر، محمود حافظ، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد سعد والي، وإنتاج أمير شوقي.

وتدور أحداث الجزء الخامس من "اللعبة" حول تصاعد التحدي بين وسيم ومازو، بعد أن تمكن وسيم من اقتناص الجائزة الكبرى في الجولات السابقة من اللعبة التي دخلا في منافسة بها، ويعود مازو هذا الموسم بعزيمة أكبر لتعويض خسارته، ساعياً بكل قوته لتحقيق الفوز وردّ الاعتبار في منافسة جديدة بينهما.

يذكر أن مسلسل "اللعبة" تم عرض الجزء الأول منه في عام 2020، ثم تم عرض الجزء الثاني بعنوان «ليفل الوحش» عام 2021، ثم الجزء الثالث بعنوان «اللعب مع الكبار» عام 2022، والجزء الرابع بعنوان «دوري الأبطال» عام 2023، وجميعها تم عرضها في البداية عبر منصة شاهد، وكانت من أكثر الأعمال مشاهدة في قوائم المنصة المعروفة عربياً.



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