هل عاتبت فيروز ابنها زياد الرحباني بـ"كيفك إنت"؟.. اعرفوا القصة الحقيقية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 أغسطس 2025 07:03 مساءً - لم يكن ما يربط الفنان زياد الرحباني بوالدته الفنانة الكبيرة فيروز علاقة الأمومة والبنوة فقط، ولكنها علاقة إبداعية وموسيقية امتدت لسنوات، قدما من خلالها العديد من الأغاني والأعمال الفنية، والتي أصبحت من كلاسيكيات الموسيقى العربية الخالدة.

"كيفك إنت.. قال عم بيقولوا صار عندك ولاد.. أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد"

بعد غناء السيدة فيروز هذه الأغنية من كلمات وألحان نجلها الراحل الفنان العبقري زياد الرحباني، ترددت العديد من الشائعات والروايات المتداولة حول علاقتهما، وأن الأغنية كلمات حقيقية موجهة من الأم إلى ابنها.

هل "كيفك إنت" موجهة من فيروز لابنها!

أعادت الإعلامية ديما صادق مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" للراحل زياد الرحباني خلال مقابلة تلفزيونية، يكشف خلالها بنفسه القصة الحقيقية للأغنية، والتي تعود إلى امرأة كانت تربطه بها علاقة سابقة، وقد التقاها صدفة بعد عودته إلى لبنان، وكانت هي منْ بادرت بتلك الجملة، التي أصبحت لاحقاً مطلع الأغنية. وبالتالي، لا علاقة للسيدة فيروز بهذا النص.

حيث قال: "أغنية كيفك إنت كُتبت لإنسانة كانت تربطني بها علاقة عاطفية، والجملتان الأساسيتان لهما علاقة بها، والكلام موجه لي، فعندما قابلتني صدفة وذلك بعد عودتي للبنان؛ حيث كنت خارج البلاد لأتزوج من دلال كرم، وعند عودتي قابلتها صدفة مثل الأفلام، ووجهت لي هذا الكلام؛ كيفك إنت قال بيقولوا صار عندك أولاد أنا كنت مفكرتك برات البلاد، وهذه المخلوقة قالتلي هذه الكلمات وكتبتها ولحنتها، وكان إحساسها صح لأني كنت غائب ومسافر لأتزوج".

View this post on Instagram A post shared by Dima Sadekديما صادق (@dimasadekofficial)



اطلعوا على تفاصيل جديدة في وفاة زياد الرحباني تكشفها "الخليج 365".. تعرفوا إليها

زياد الرحباني يؤكد أن "كيفك إنت" ظلت 4 سنوات قبل أن تُغنيها فيروز

وتعد أغنية "كيفك إنت" من أشهر الأغنيات التي تعاون من خلالها الموسيقار زياد الرحباني مع المُطربة الكبيرة فيروز، وخلال لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية منى الشاذلي تحدث عن تفاصيل إقناعه لها بغناء "كيفك إنت" قائلاً: إنه ذهب إليها في المنزل، وكان قد سجل الأغنية بصوته؛ لتستمع لها وتُقرر، وحينما سألها اكتفت بالصمت، وحينها علم أن هُناك شيئاً جذبها بتلك الأغنية.

كما أوضح الموسيقار زياد الرحباني خلال حديثه أن فيروز قدمت "كيفك إنت" عقب مرور 4 سنوات من حديثهما الأول عنها، على الرغم من تحفظها على بعض كلمات الأغنية، وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً، وحققت الأكثر مبيعاً حينما تم طرحها للجمهور.



زياد وفيروز.. مسيرة إبداعية امتدت لسنوات

وقد نجح الموسيقار والفنان زياد الرحباني في أن يُقدم صوت فيروز بشكل جديد ومُختلف للجمهور العربي من خلال تعاونهما سوياً؛ حيث نجح في مزج الموسيقى الغربية بالموسيقى الشرقية مما يعد تطوراً كبيراً، مما ساهم في انتشار كبير لأغاني فيروز في الوطن العربي.

وخلال تعاونهما الفني قدما عدداً كبيراً من الأغنيات ومن أبرزها "سألوني الناس، صباح ومسا، بالي، ولا كيف، أنا عندي حنين، مش كاين هيك تكون، كيفك إنت"، والعديد من الأغاني. ومن أبرز المسرحيات الغنائية التي تعاونا فيها سوياً "بترا، ميس الريم، لولو، المحطة" والعديد من المسرحيات الأخرى.

يذكر أن الفنان العبقري زياد الرحباني رحل عن عالمنا السبت الموافق 26 يوليو الماضي؛ عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد صراع مع المرض، وكان وداع الرحباني عبر مراسم استثنائية، تحمل عبارات الوفاء لأحد رموز الفن اللبناني الحديث، ومشهداً إنسانياً عميقاً عبر ظهور نادر وحضور غامر لوالدته السيدة فيروز، مع تفاعل شعبي واسع من عشاقه ونجوم الفن.

قد يعجبكم السيدة فيروز تدفن ابنها زياد الرحباني في مقبرة خاصة أعدت سابقا لها.. إليكم التفاصيل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».