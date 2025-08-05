أحمد العوضي يكشف ملامح شخصيته بمسلسل "علي كلاي" .. جدع وابن بلد وبيضرب الناس كلها

مسلسل جديد في رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:09 مساءً - حمَّس الفنانجمهوره ومحبيه لمسلسه الجديد المقرر عرضه في موسم دراما، وعبر بث مباشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحدث عن العمل الذي سيحمل اسم "علي كلاي".كشف العوضي عن بعض الملامح الخاصة بشخصية مسلسله الجديد وقال خلال البت المباشر: "أكيد كلاي هيطلع ملاكم، بس ملاكم إزاي ده اللي هنشوفه، وهسيبكم تتخيلوا، هو مش ملاكم بالمعنى اللي ممكن تتوقعوه".وتابع العوضي حديثه قائلاً: "علي كلاي هيطلع جدع وابن بلد وبيضرب الناس كلها، أومال اسمه البطل ليه؟ علشان يطلع كويس وجدع وتقلده، وتبقى عاوز أخوك الصغير وابنك يبقى زيه، مش ده دوري؟ ليه أطلعه وحش؟ أنا ما بطلعش وحش أنا بطلع حلو"، وأنهى حديثه قائلاً: "أوعدكم المرة دي النهاية تبقى كويسة، مش هعمل لكم نهاية صادمة زي كل مرة".من ناحية أخرى من المفترض أن تشهد الفترة القادمة عملاً سينمائياً جديداً لأحمد العوضي، وذلك بعدما أعلن مؤخراً عن تعاقده علي أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "البوب"، وهو فيلم أكشن كوميدي وسيكون مفاجأة للجمهور.وأكد العوضي أنه بدأ الجلسات التحضيرية الخاصة بالعمل مع منتجي العمل المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي للاستقرار على باقي أبطال العمل ومخرج العمل، وذلك للاستقرار على الترشيحات النهائية، حيث تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة لإبهار الجمهور العظيم.وتألق النجم أحمد العوضي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان. وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وجسَّد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة، يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

