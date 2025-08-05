رغم حذفها .. "بتمنى أنساك" لـ شيرين تتخطى حاجز 100 مليون مشاهدة وعزيز الشافعي يعلق!

"بتمنى أنساك" تتخطى حاجز 100 مليون مشاهدة

عزيز الشافعي يحتفل بنجاح "بتمنى أنساك"

أغنية "بتمنى أنساك"

أحدث ألبومات شيرين عبدالوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:09 مساءً - على الرغم من مرورها بأزمات عديدة وحذفها أكثر من مرة بعد طرحها، حققت أغنية "" للفنانة؛ نجاحاً كبيراً بكونها تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.تُعد أغنية "" من أجمل الأغاني التي قدمتها النجمةبسبب صدق مشاعر شيرين وإحساسها العالي في غنائها، ومن أهم تعاوناتها مع عزيز الشافعي، والذي قام بكتابتها وتلحينها.حيث حققت الأغنية انتشاراً واسعاً منذ لحظة صدورها، وتصدرت أعلى القوائم على منصات الموسيقى المختلفة، وتم تداولها من قبل الجمهور العربي على نطاق واسع.ومن جهته احتفل الشاعر والملحنبالنجاح الذي حصدته أغنيته ""؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ حيث كتب منشوراً قال فيه: " 100 مليون مشاهدة، غير ملايين المشاهدات اللي انحذفت للميجا هيت العالمية بتمنى أنساك شيرين... عزيز الشافعي... توما".أغنية "" من أحدث ألبوماتوالذي يحمل الاسم نفسه، من كلمات وتلحين عزيز الشافعي وتوزيع توما، وتقول كلماتها: "بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم.. بتمنى نساك وانسى ان انا حبيتك يوم .. ويجي النوم او يجي الموت .. بس يسكت صوت الآه والعتاب واللوم .. بتمنى انساك انا بتمنى انساك".طرحت الفنانةخلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات؛ مما أدّى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية عبْر تطبيق "واتساب"؛ لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها: "عودتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".يمكنكم قراءة بعد غنائها بلاي باك في موازين.. بسمة وهبة تدافع عن شيرين عبد الوهاب وتلوم طبيبها الخاص فماذا قالت؟

