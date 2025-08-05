هند البحرينية تطلق أغنية جديدة بعنوان أعشقك زود

آخر ألبوم طرحته هند البحرينية

View this post on Instagram A post shared by RotanaMusic (@rotanamusic)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:09 مساءً - طرحت الفنانة هند البحرينية مؤخراً آخر أغانيها سنقل مع روتانا والتي حملت عنوان " أعشقك زود"، وهي من كلمات خالد العوض، وصاغ ألحانها بدر الذوادي، فيما تولى التوزيع عارف عامر، وجاءت هذه الأغنية بعد فترة قصيرة من إطلاق ألبومها الأخير"هند 2025".وشارك حساب روتانا موسيقى فيديو احتوى على مقاطع من الأغنية، وعلق وكتب "الله يمد بعمر قلبي وأحبك، أعشقك زود، جديد فراشة الخليج هند البحرينية.الآن على منصتكم المفضلة الآن".وتقول كلمات أغنية " أعشقك زود":الله يمد بعمر قلبي وأحبكويطوّل بعمرك عشان أعشقك زوديا للي ارتبط قلبي بنبضات قلبكدامك بخير الخير في الدنيا موجودخذني وسوّي فيني اللي يعجبكيا أبقى معك وإلا العمر ماله أي فودأنا اليتيم اللي ترعرع في قربكوأنا اللي في حبك من الناس محسودما أشوف أحد غيرك إلى صرت جنبكأضيع كل ما ألمح عيونك السودكل الدروب تودي قلبي لدربكوغلاك في قلبي أبد ماله حدودأحب أنا بك صدقك وحتى كذبكتعطي ولا عمرك تحريت مردودأصلاً من اللي يعرفك وما يحبكأنا معك بالحب والشوق موعودوكان آخر ألبوم طرحته هند بعنوان "هند 2025"، وتعاونت بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين، واحتوى على 7 أغانٍ منوعة جاءت كالتالي:أغنية "تقهوي الحزن"، كلمات الأمير فهد بن خالد، ألحان يزيد الخالد، وتوزيع عبدالله سهيل.أغنية "جيتني" كلمات وارفة، وألحان وتر، وتوزيع مروان.أغنية "تستاهل أكثر" كلمات الحياة، وألحان الدكتور محمد غازي، وتوزيع جراح الصايغ.أغنية "التقينا" كلمات الأمير عبدالله بن سعد وألحان وتوزيع أحمد أسدي.أغنية "لي متى" كلمات سطام العتيبي، وألحان الدكتور محمد غازي وتوزيع جراح الصايغ.أغنية "ميسر" كلمات لال، وألحان فيصل المحمد وتوزيع على خفاجي.أغنية "قنبلة إحساس" كلمات أدهم معتز، ألحان أحمد حمادة، وتوزيع هشام محمد.وسبق ألبوم "هند 2025" ألبوم طرحته بعنوان "هند 2024" مع شركة روتانا، وجاء هذا الألبوم بعد غياب 12 عاماً عن آخر ألبوم لها عام 2012، وكانت روتانا للصوتيات والمرئيات قد كشفت وقتها عن البرومو الترويجي لألبومها، ووقعت على عقد إنتاجي مع الشركة في جلسة عمل جمعتها بالرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي، اشتمل الألبوم على 16 أغنية منوعة، وتصدرت 6 منها الترند وتجاوزت مشاهداتها أكثر من مليون وتم تدشين ألبومها حينها بالرياض.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»